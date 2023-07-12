آخر موعد للتقديم الإلكتروني في مدارس المتفوقين STEM

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني آخر موعد للتقديم الإلكتروني في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي 2023-2024.

وفتحت باب التقدم الإلكتروني لقبول الطلاب الراغبين في التقدم في مدارس المتفوقين STEM، يوم من 5 يوليو 2023.

ويستمر باب التقديم للالتحاق في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM مفتوحًا حتى 25 يوليو 2023.

للتقديم في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا خلال موقع وزارة التربية والتعليم اضغط هنا.

موعد اختبارات القبول في مدارس المتفوقين

وقررت وزارة التربية والتعليم إجراء اختبارات القبول في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM في الفترة من يوم السبت الموافق 12 أغسطس 2023 وحتي يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023.

كما تقرر عقد اختبارات القبول في مدرسة المتفوقين بعين شمس في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 17 أغسطس 2023 للطلاب المستوفين لشروط التقدم الخاصة لكل مدرسة.

وتشتمل إجراءات التقدم في مدارس المتفوقين بالنسبة للطلاب الذين قاموا بالتسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم على موقع الوزارة وتم حفظ بياناتهم تشتمل على الآتى: طباعة استمارة التقدم بعد التسجيل مباشرة مع قيام ولى الأمر بالتوقيع عليها وتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب.

وتتضمن المستندات الخاصة بالتقديم في مدارس المتفوقين صورتين شخصية للطالب، وصورة طبق الأصل من شهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد بالدرجات، وصورة طبق الأصل من شهادة الميلاد، وإيصال سداد الرسوم.

شروط التقديم في مدارس المتفوقين

١. أن يكون الطالب مصري الجنسية.

٢. ألا يزيد عمر الطالب في 1 أكتوبر 2023 عن 18 عامًا.

٣. أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (دور أول) في العام الدراسي 2022/ 2023.

٤. أن يكون مجموع درجات الطالب 274.5 درجة فأكثر بنسبة تعادل 98% من المجموع الكلى فقط.

٥. لا يشترط حصول الطالب على الدرجة النهائية في أى من المواد المقررة.

٦. أن يكون مجموع درجات الطالب 266 درجة فأكثر بنسبة تعادل 95% من المجموع الكلي فقط.

٧. حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد وهي: اللغة الإنجليزية، والرياضيات، العلوم.

وبالنسبة للطلاب الراغبين في التقدم في مدارس المتفوقين بعين شمس يشترط ألا يقل مجموع درجات الطالب في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي عن مجموع 252 درجة فأكثر بنسبة 90 في المائة.