أحمد موسى يوجه رسالة للجماهير قبل مبارة القمة.. الدوري رجع بيته (فيديو)

ناشد الإعلامي أحمد موسى، لاعبي وجماهير الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة، بأداء المباراة بروح رياضية والتشجيع باحترام، والابتعاد عن توجيه السباب والشتائم لأي شخص، قائلًا: «أرجوكم كفاية».

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية “صدي البلد”، مساء اليوم عن فوز الأهلي بالدرع: «الدوري راح الجزيرة خلاص رجع لبيته.. اللي يهمنا في هذه المباراة الروح الرياضية».



وأكد أن ديربي الأهلي والزمالك، يعد الأقوى والأفضل في المنطقة والشرق الأوسط وأفريقيا، مضيفا: «الأهلي خلاص أخد الدوري لكن المهم حاليا الروح الرياضية وعدم الاقتراب من الآخر والتنافس باحترام».



وتابع: «لو سمحتم انسوا أي كلام آخر وركزوا مع لاعبي الفريق.. مش عايزين أي خروج عن المألوف، عايزين الروح الرياضية لذلك أنا بقترح أن المباراة الغد تكون تحت عنوان "في حب مصر».



وأعلن اتحاد الكرة المصري عن طاقم حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي تقام الخميس المقبل على ستاد القاهرة ضمن منافسات الدوري المصري.

طاقم حكام مباراة القمة

وأعلنت لجنة الحكام عن تعيين محمود البنا حكما للساحة ومساعدة كل من محمود أبو الرجال وسامي هلهل ومحمود ناجي وعلى تقنية الفيديو أحمد الغندور وأحمد حسام.

القمة 126، التقى الأهلي مع الزمالك في 246 بجميع البطولات حيث فاز المارد الأحمر في 108 مباريات مقابل 58 انتصارا للفارس الأبيض وتعادل الفريقين في 80 مباراة.

مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز



القمة 126، كما التقى الأهلي مع الزمالك في بطولة الدوري الممتاز في 125 مباراة حيث فاز الأهلي بـ48 مباراة مقابل 27 للزمالك وحسم التعادل نتيجة 50 مباراة.

مواجهات الأهلي والزمالك في كأس مصر

ولعب الأهلي أمام الزمالك في كأس مصر 32 مباراة حيث فاز الفريق الأحمر في 16 مباراة، مقابل في 11 انتصارا للفارس الأبيض وانتهت 5 مباريات بالتعادل.

مواجهات الأهلى والزمالك في كأس السوبر المحلي



وتقابل المارد الأحمر مع الفارس الأبيض في كأس السوبر المحلي في 8 مرات حيث فاز الأهلي في 6 مرات مقابل مرتين للزمالك.

مواجهات الأهلى والزمالك في كأس السلطان حسين

ولعب الأهلي والزمالك في بطولة كأس السلطان حسين 6 مباريات حيث فاز الأهلي في لقاء وحيد، وفاز الزمالك في ثلاث مباريات، وانتهت مباراتان بالتعادل.

مواجهات الأهلي والزمالك في دوري منطقة القاهرة

42 مباراة جمعت الأهلي والزمالك في دوري القاهرة، حيث فاز الأهلي في 21 لقاء، بينما فاز الزمالك في 9 مواجهات، والتعادل سيطر على 12 مباراة.

مواجهات الأهلى والزمالك في دورى أبطال أفريقيا

والتقى الأهلي مع الزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا في 9 مباريات، حيث فاز الفريق الأحمر في ست مباريات وانتهت ثلاثة مباريات بالتعادل ولم ينجح الزمالك فى تحقيق الفوز على الأهلي بالبطولة الأفريقية عبر تاريخ مباريات الفريقين على المستوى البطولة الأكبر داخل القارة السمراء.

مواجهات الأهلى والزمالك في كأس السوبر الأفريقى



كما التقى الأهلي مع الزمالك فى كأس السوبر الأفريقي مرة واحدة فقط وفاز بها الفريق الأبيض بهدف دون رد وكان ذلك في عام 1994 بمدينة جوهانسبرج الجنوب أفريقية.