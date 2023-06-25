زيارة مفاجئة لوزير التربية والتعليم في لجان امتحانات الثانوية بالسويس

قام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بزيارة مفاجئة لمحافظة السويس لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة الدور الاول بمختلف لجان المحافظة.

واستهل وزير التربية والتعليم الزيارة بالتواصل مع غرفة العمليات المركزية، لمتابعة آخر مستجدات سير الامتحانات اليوم الأحد عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، وياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظ.

مراجعة تنفيذ توجيهات وزير التربية والتعليم

وحرص وزير التربية والتعليم على مراجعة تنفيذ توجيهاته بتوزيع ورق اجابة البابل شيت وورق اجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان ب١٠ دقائق، موجهًا بفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ اجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان.

وشدد وزير التربية والتعليم بعدم السماح لمقدري الدرجات باصطحاب الهواتف المحمولة معهم، أثناء فترة التقدير.

كما شدد وزير التربية والتعليم على إحالة أى عملية غش إلكترونى يقوم بها الطالب، أو يشترك في تسهيلها ملاحظ اللجنة إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وتابع وزير التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتواصل وزير التربية والتعليم مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية بمختلف المحافظات، والتواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية.

واطمأن وزير التربية والتعليم على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية فى جميع المحافظات، كما شدد على التأكيد باستلام أظرف الأسئلة لكل مادة منفصلة.

توجيهات وزير التربية والتعليم

ووجه وزير التربية والتعليم بتوزيع أوراق الإجابة قبل موعد بدء الامتحان بعشرة دقائق، وتوزيع ورق الأسئلة فى الموعد المحدد مع بداية الامتحان.

كما وجه وزير التربية والتعليم بالتأكيد على رؤساء اللجان للتنبيه على الطلاب بعدم الحل في أوراق الأسئلة، لعدم الاعتداد بها، والإجابة فى البابل شيت وورقة المقالى فقط.

وشدد وزير التربية والتعليم أيضا على التأكيد على الطلاب بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية فقط وعدم الاعتداد بأي إجابة في كراسة الأسئلة

ووجه وزير التربية والتعليم مديريات التربية والتعليم، بالتأكيد على رؤساء اللجان بمراجعة الكاميرات داخل اللجان قبل بدء الامتحان، والمرور بالعصا الإلكترونية فى اللجان مرة أخرى.

وأكد وزير التربية والتعليم على المديريات التعليمية بالتنبيه على رؤساء اللجان بالتأكيد على الطلاب أن الامتحانات مستمرة عقب عيد الأضحى المبارك ووفقًا للجدول المحدد، حيث سيتم اسئناف الامتحان يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023.