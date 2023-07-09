محافظ الجيزة : إزالة تعديات على ٧٣ ألف م٢ أراضي أملاك دولة بالبدرشين

ضمن المرحلة الثالثة للموجة الـــ 21 لحملات إزالة التعديات

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انتظام العمل بالمرحلة الثالثة من الموجة الـــ 21 لحملات إزالة التعديات والتي يتم تنفيذها في الفترة من ٨ إلى ٢٨ يوليو الجاري وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التصدي بكل حزم لأشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها.



واطلع محافظ الجيزة على نتائج الحملات التي أسفرت عن تم تنفيذ ٦ قرارات إزالة لتعديات على مساحة ٧٣٨٩٦ م٢ أراضي أملاك الدولة ولاية الآثار بقرى منشأة دهشور وزاوية دهشور بمركز ومدينة البدرشين.

وفي مدينة الحوامدية تم إزالة حمام سباحة بقرية أم خنان بمنطقة رشاح ابو سالم علي مساحه ١٥٠ م٢ مقام بالمخالفة علي أراضي زراعية مع اتخاذ كافه الإجراءات القانونية ضد المخالف .



وأكد المحافظ الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المُستردة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية ،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية .

وشدد محافظ الجيزة علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى بالتعامل الفوري حيال اي حالات تعدي جديدة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ علي الأراضي أملاك الدولة ومنع التعدي عليها وعلي الأراضي الزراعية.