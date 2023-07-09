طلاب الثانوية العامة تبدى فرحتها بسهولة الجيولوجيا بالإسكندرية

اقترب نهاية المشهور ونتمنى ان يكون ختامها ماسك هذه الكلمات التى ابدى بها طلاب الثانوية العامة بمدارس الاسكندرية ارتياحهم و سعادتهم لسهولة امتحاني مادتي الجيولوجيا وعلم النفس، والتي جرى الامتحان فيهما اليوم الأحد، وسط إجراءات مشددة، مؤكدين أن الامتحان جاء سهلا وفى مستوى الطالب المتوسط، فيما كان الوقت كافيًا للإجابة عن الأسئلة.

كان قد ادى ى طلاب الثانوية العامة امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية (العلوم)، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) للشعبة العلمية (الرياضيات)، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، وتباينت ردود أفعال طلاب الشعبة العلمية حول مستوى مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة حيث عبر البعض عن صعوبة الامتحان، ووجود أسئلة غير مباشرة، فى بعض الاسئلة، ورسمت مادة التفاضل والتكامل للشعبة العلمية الرياضيات الفرحة على وجوه الطلاب.

أما طلاب الشعبة الأدبية عبروا عن فرحتهم من سهولة امتحان علم النفس والاجتماع، ووجود الأسئلة مباشرة ومتوافقة مع الوقت المخصص للإجابة، وواضحوا أن الوقت كان كافى لمدة الامتحان.

وقالت نادية فتحى، وكيل مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، إن غرفة العمليات المركزية لم تتلق شكاوى من الغرف الفرعية واللجان بخصوص الامتحانات، مشيرة إلى أنها جاءت مطابقة لمواصفات الورقة الامتحانية.

كانت قد أعلنت وكيل مديرية التربية والتعليم ، أن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام 2022/2023، ومن المقرر أن يؤدى الامتحان 56 ألف و579 طالبا وطالبة أمام 148 مقر لجنة امتحانية، بواقع 23063 طالبًا للقسم الأدبى و21444 للشعبة العلمية ورياضة 9845 طالبا ودولى 2234 طالبا.