طلاب الثانوية العامة بالفيوم: الفيزياء أصلحت ما أفسدته الكيمياء

أعرب طلاب الثانوية العامة "الشعبة العلمية" بالفيوم عن ارتياحهم لمستوى اختبار الفيزياء اليوم الأحد، والذي أصلح ما أفسدته الكيمياء حسب قولهم، وجاء مرضيا لجميع الطلاب.

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والادبية، إمتحانات مادتي الفيزياء والتاريخ، في عدد 43 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة، تضم 19 ألف و492 طالب وطالبة.

في البداية قال الطالب عمار ياسر أن الامتحانات كانت معقولة والاسئلة واضحة لجميع الطلاب، وفي متناول الطالب المتوسط، متمنيا أن تكون إمتحانات باقي المواد على نفس المستوى، مشيرا إلى أن مادة الفيزياء أعادت الأمل إلى الطلاب بعدما حدث في اختبار مادة الكيمياء والتي تسببت في قلق كبير للطلاب وكذلك أولياء الأمور.

وأضافت " سلمى محمد" ، أن الامتحان جاء بصعوبة بسيطة في بعض الأسئلة ولكن بشكل عام كان في المتناول ومرضيا للطلاب مقارنة بما كنا نسمعه عن صعوبة إمتحانات الثانوية العامة في مادة الفيزياء، ولكن ما حدث اليوم كان مرضيا للجميع بعد صدمة الكيمياء.

محافظ الفيوم يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة

وكان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد تفقد مقار لجان امتحانات الثانوية العامة، لمتابعة سير الامتحانات وانتظام أداء الطلاب، للوقوف على مدى الانضباط وتأمين اللجان داخل المدارس وخارجها، والاطمئنان على مدى جاهزيتها لتهيئة أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات.

وتفقد محافظ الفيوم، مقار لجان الشهادة الثانوية العامة، بعدد من المدارس التابعة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، واطمأن المحافظ على تواجد قوات الشرطة خارج اللجان لتحقيق الانضباط فى الشارع وتوفير السيولة المرورية خارج المدارس، حفاظاً على تركيز الطلاب، كما اطمأن من وكيل وزارة التربية والتعليم، على توافر مراوح بكافة اللجان للتهوية، وتوافر الإنارة الكافية داخل اللجان.

وشدد محافظ الفيوم، على ضرورة الحفاظ على المسافات بين الطلاب في جميع لجان الامتحانات بمختلف المدارس، وكذلك تنظيم عملية خروج ودخول الطلاب إلى اللجان، وتقديم الإرشادات اللازمة لهم بهدف التيسير عليهم ومنع التزاحم، مؤكداً على ضرورة التواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكافة اللجان، للتدخل الفوري فى حالات الطوارئ.

وأكد "الأنصاري" علي متابعة سير عملية الامتحانات يومياً، لتلاشي أي معوقات داخل اللجان، موجهاً رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، لرفع كفاءة محيط مقار لجان الامتحانات من الخارج والداخل بصفة يومية، ورفع كفاءة مستوي النظافة عقب انتهاء أيام عيد الأضحى، وعدم السماح بوجود الباعة الجائلين ورفع أي إشغالات بمحيط اللجان، وعدم السماح بوجود الأسواق أو المواقف العشوائية أمام المدارس لتهيئة المناخ الملائم للطلاب.

ووجه المحافظ، بتشديد الرقابة داخل اللجان لمنع الغش، والالتزام بعدم دخول الطلاب سواء بالساعات الذكية أو السماعات الدقيقة أو أجهزة المحمول، بالإضافة إلى تفعيل تقنية كاميرات المراقبة المطبقة هذا العام في امتحانات الثانوية العامة، ضمن ضوابط وإجراءات صارمة تنتهجها الوزارة، لضبط إيقاع اللجان وعدم وجود أي ثغرات تتيح الغش بكافة صوره وأشكاله.