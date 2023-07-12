النيابة العامة تصرح بدفن جثتين لقوا مصرعهما في حادث انقلاب سيارة بالمنيا

صرَّحتْ النيابة العامة بمركز ومدينة ديرمواس جنوب محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، بدفن جثتين لشخصين لقوا مصرعهما في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت إخطارًا من عمليات النجدة، يفيد بإنقلاب سيارة ملاكي بطريق الصعيد الصحراوي الغربي أمام مركز ديرمواس، بسبب السرعة الزائدة، وبانتقال الأجهزة الأمنية كشفت المعاينة المبدئية عن مصرع شخصين اثنين مصرعهما، فيما أصيب ثالث في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز ديرمواس جنوب المنيا بسبب السرعة الزائدة، وتم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تسبب الحادث في مصرع عمرو عرفة سيد 45 سنة، مقيم بمحافظة القليوبية، وأحمد وجيه أحمد 35 سنة مقيم محافظة الشرقية، فيما أصيب على سيد محمد 28 سنة سائق، ومقيم محافظة القليوبية، وتم نقل المصاب لمستشفي ملوي التخصصي للعلاج، والتحفظ على جثتي المتوفين بمشرحة مستشفي ملوي، والتحفظ على السيارة، تحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثتين.