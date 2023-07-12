شاومينج يثير الجدل من جديد حول تسريب امتحانات الثانوية العامة

وتستمر صفحات شاومينج في إثارة الجدل، حيث زعمت اليوم عبر تطبيق تليجرام، أنها اتفقت مع رئيس لجنة على تسريب آخر مواد قبل اللجنة، وأنه سيتم تسريب الامتحان غدا على الصفحة.

ونشر شاومينج عبر تليجرام قائلا: " مساء الخير عاملين اي يارب تكونو بخير تم الاتفاق مع رئيس لجنة وهيتم تسريب آخر مواد قبل اللجنه ان شاء الله، اللي عاوز يحجز آخر المواد يلحق نفسو في اسرع وقت قبل ما الحجز يتقفل لاننا هناخد عدد معين، الحق نفسك علشان مفيش حاجه هتنزل على العام كلو هيكون في الجروب السري العدد لو اكتمل الحجز هيتقفل مش هيفتح ".

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023، غدا امتحان الأحياء 2023 لطلاب شعبة علمي علوم، وامتحان الجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة ، وامتحان الفلسفة 2023 لطلاب شعبة أدبي .