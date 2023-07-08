مراجعة ليلة الامتحان في علم النفس والاجتماع للثانوية العامة (فيديو)

نشرت قناة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعة ليلة الامتحان في علم النفس والاجتماع لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية في الثانوية العامة 2023 غدًا الأحد، امتحان الدور الأول في مادة علم النفس والاجتماع ورقيًا في ألفين و97 لجنة امتحانية.

ويؤدي نحو 783 ألف طالب وطالبة في الثانوية العامة امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية، وامتحان التفاضل والتكامل للشعبة الرياضية، وامتحان علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

شاهد فيديو مراجعة ليلة الامتحان في مادة علم النفس:

مواصفات امتحان علم النفس 2023:

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية امتحان علم النفس بنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك" من خلال توزيع كتيبات المفاهيم على الطلاب اثناء أداء الامتحان ثم يعيدونه قبل الخروج من اللجان.

ويتضمن امتحان علم النفس في الثانوية العامة 30 في المائة للأسئلة البسيطة و40 في المائة للأسئلة المتوسطة، و30 في المائة للأسئلة المستويات العليا لقياس جميع المستويات العقلية.

ويحتوي امتحان علم النفس للثانوية العامة على 85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد وتكون إجابتها في نموذج البابل شيت، و15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة جدًا.

ووجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن تكون أسئلة امتحان علم النفس فى الثانوية العامة واضحة وتتدرج بين السهل والصعب، ولا تحتمل أسئلة امتحانات الثانوية العامة أكثر من إجابة ضمن خيارات الأسئلة الموضوعية.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى ضرورة مراعاة عدد الخطوات حل الأسئلة المقالية عد وضع امتحان علم النفس للثانوية العامة، وأن تكون بدائل الإجابة قصيرة حتى تتناسب مع الزمن المخصص للامتحان.

ونبه وزير التربية والتعليم بأن امتحانات الثانوية العامة تأتي بأربعة نماذج تختلف في ترتيب الأسئلة، في حين تكون الأسئلة المقالية واحدة في النسخ الاختبارية الأربعة (أ، وب، وج، ود) بنفس الأرقام، دون تبديل.

ويضم امتحان علم النفس في الثانوية العامة أسئلة مقالية مخصص لها درجتان، وأسئلة مخصص لها أربع درجات، وأسئلة اختيار من متعدد بدرجة واحدة وأخرى مخصص بدرجتين.

وتتضمن ورقة أسئلة امتحان علم النفس ثلاثة أجزاء، الجزء الأول يحتوى على أسئلة بدرجة واحدة، والجزء الثاني يحتوي على أسئلة بدرجتين، والجزء الثالث يحتوي على للأسئلة المقالية القصيرة.







