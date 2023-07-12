خبير تربوي يكشف مشكلات امتحانات الثانوية العامة 2023

كشف الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، المشكلات التي ظهرت خلال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وأوضح الخبير التربوي أن مجموعة من المشكلات ظهرت خلال امتحانات الثانوية العامة 2023 ولن يغيب على أي متخصص توقع حدوثها.

مشكلات امتحانات الثانوية العامة 2023

امتحانات الثانوية العامة 2023

تثبيت عدد أسئلة امتحانات الثانوية العامة

لفت الخبير التربوي إلى إشكالية تثبيت عدد الأسئلة في كل امتحانات العلمي والأدبي 46 سؤالا، منها 44 سؤال موضوعي؛ وسؤالان مقاليان رغم أن تحديد أعداد الأسئلة في كل مادة يخضع للعديد من العوامل منها: مقدار المعلومات المتضمنة في كل مادة عدد الأبواب والفصول في المادة فهناك مواد كبيرة وهناك مواد متوسطة وأخرى صغيرة الحجم، وكذلك طبيعة مستويات الأهداف المأمول تحقيقها من كل مادة فهناك مواد يمكن قياس أهداف عقلية عليا منها كالتحليل والاستنتاج والتركيب مثل الكيمياء والفيزياء وأخرى لا يمكن أن تحقق إلا أهداف ذات مستوى أقل مثل المواد الفلسفية والنفسية في الأدبي.

وأوضح الخبير التربوي أنه كان من الواجب اختلاف عدد الأسئلة من مادة إلى أخرى حسب هذه المحكات، ولو الأمر بهذه البساطة لما خصصنا مقررات للتقويم التربوي في كليات التربية ولقلنا للطلاب أن أي امتحان يجب أن يتكون من عدد محدد من الأسئلة.

قياس نواتج تعلم مركبة

ونوه الخبير التربوي بإشكالية قياس نواتج تعلم مركبة بأسئلة اختيار من متعدد في التقويم التربوي كل نمط من الأسئلة المقالية أو الموضوعية له وظائف خاصة به في الأسئلة المقالية نقيس نواتج التعلم المركبة مثل التحليل والتركيب وحل المشكلات، مثلما الحال في حل مسائل الفيزياء والكيمياء والرياضيات والأحياء.

وأضاف الخبير التربوي أن أسئلة الاختيار من متعدد تقيس نواتج التعلم الابسط مثل التذكر أو الفهم أو التطبيق النظري دون خطوات، مثل مواد الأدبي فكيف في ضوء ذلك يتم استخدام نفس العدد من الأسئلة المقالية والموضوعية في مواد العلمي والأدبي؟

تثبيت زمن امتحانات الثانوية العامة

وأشار الخبير التربوي إلى إشكالية تثبيت زمن الامتحانات بين مواد العلمي والأدبي، وتم تثبيت عدد الأسئلة المقالية والموضوعية في مواد العلمي والأدبي.

ونبه الخبير التربوي إلى أنه على الرغم من أن أسئلة الامتحانات في المواد العلمية غالبا ما تتطلب وقتا أكبر للإجابة على كل سؤال (خطوات حل) بينما لا تتطلب ذلك معظم مواد الأدبي، وهذا يعني عدم العدالة في كفاية الوقت بين العلمي والأدبي.

وضع أسئلة صعبة

ولفت الخبير التربوي إلى إشكالية وضع أسئلة صعبة على الطلاب بل والمعلمين، وهذه ناتجة عن عدم استخدام بنوك أسئلة بشكل حقيقي تحدد مستويات صعوبة كل سؤال، وتستبعد تلقائيا الأسئلة سواء الصعبة أو السهلة جدا في ضوء تطبيقها أو تجربتها على الطلاب (بنوك الأسئلة تحتاج إلى سنوات طويلة من الإعداد) في حين أن السنة الحالية هي السنة الثالثة لتطبيق أسئلة الاختيار من متعدد ومن الصعب الاستعانة بأي أسئلة من العامين السابقين.

وأضاف الخبير التربوي بأنه بالتالي جاءت معظم الأسئلة من اجتهاد واضعي الامتحانات من الخبراء فجاءت أعلى من مستويات الطلاب، وأثارت المشكلات مثل امتحانات الكيمياء والتاريخ، والحل لهذا الموضوع هو إدخال أسئلة الاختيار من متعدد بالتدريج على امتحانات الثانوية العامة وزيادة أعدادها سنويا، أما الحل الأخر فكان في تطبيق امتحانآت تجريبية علي الطلاب وتحليلها إحصائيا.