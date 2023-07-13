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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية والعربية

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية، اليوم الخميس 13 يوليو 2023، أمام الجنيه المصري في البنوك الرئيسية ومحلات الصرافة العاملة في مصر، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار نحو 30.84 جنيه للشراء، فيما سجل متوسط سعر البيع نحو 30.93 جنيه.

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ارتفاع أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية مقابل الجنيه

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تباين أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

وترصد لكم "بوابة الوفد" في سياق التقرير التالي أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية:

سعر الدولار الأمريكي

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو الأوروبي

وبلغ متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري نحو 33.97 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر البيع نحو 34.09 جنيه.

 

سعر الجنيه الإسترليني 

وسجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري 39.81 جنيه للشراء، و39.95 للبيع.

 

سعر الريال السعودي 

وسجل متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

 

سعر الدرهم الإماراتي

وصل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري، لنحو 8.38 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

 

سعر الدينار الكويتي 

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري نحو 100.44 جنيه للشراء، و100.79 جنيه للبيع.

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