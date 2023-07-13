حقيقة تسريب امتحاني الأحياء والفلسفة لطلاب الثانوية العامة 2023

كشفت وزارة التربية والتعليم حقيقة ما تداول حول تسريب امتحانات الثانوية العامة في مادتي الأحياء للشعبة العلمية والفلسفة للشعبة الأدبية.

وأكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم صحة الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بزعم أنها تنتمي لامتحاني الأحياء والفلسفة والمنطق.

ولفت متحدث التربية والتعليم إلى أن الأسئلة المتداولة تعود إلى سنوات سابقة وليست لامتحان السنة الحالة 2023 سواء في الأحياء أو الفلسفة.

ودعا متحدث وزارة التربية والتعليم رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والموضوعية، منعًا لإثارة البلبلة بين طلاب الثانوية العامة قبل بدء الامتحان وتشتيتهم.

مزاعم تسريب الأحياء والفلسفة في الثانوية العامة 2023

وزعمت مجموعات الغش على تطبيق التليجرام وموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نشر فجر اليوم الخميس، صور لامتحاني الأحياء والفلسفة لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تلك الصور على مجموعات الثانوية العامة في محاولات لحلها، ظنًا منهم أنها تنتمي لامتحاني الأحياء والفلسفة.

استحالة تسريب امتحانات الثانوية العامة 2023

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، استحالة تسريب في امتحانات الثانوية العامة هذا العام 2023، مشيرا إلى تولي جهة سيادية طباعة أوراق الامتحانات منذ عام 2016.

ونوه وزير التربية والتعليم بالتأكد من تأمين امتحانات الثانوية العامة 2023 بشكل كامل في كل المراحل من طباعة الأسئلة، ونقل إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان وحتى الوصول للجان الامتحانات.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2023 تصل إلى اللجان في صناديق معدنية لا تفتح قبل بدء اللجان الامتحانية وتوزيعها على الطلاب داخل اللجنة.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح على أن يتسلموا كتيبات المفاهيم داخل اللجان، ويسلمونها قبل الخروج من اللجان.

وتحتوي امتحانات الثانوية العامة على 30 في المائة أسئلة العمليات البسيطة و40 في المائة أسئلة تطبيقية و30 في المائة أسئلة عمليات عليا.

وتتضمن امتحانات الثانوية في الثانوية العامة 85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد تحل في البابل شيت، و15 في المائة أسئلة مقالية قصيرة جدًا.





