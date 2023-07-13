قلق وتوتر يغلب على أهالي طلبة الثانوية العامة خلال انتظار أبنائهم الانتهاء من امتحاني الأحياء لطلبة نظام العلمي علوم، والجبر والهندسة الفرعية لطلبة نظام علمي رياضة، اليوم الخميس.

وينتهي امتحان طلبة النظام الادبي اليوم الساعه الثانية عشر ظهرًا، بعد أداء امتحان مادة الفلسفة مع طلبة العلمي علوم.

رحلة جديدة من الدراسة الجامعية

ويعتبر اليوم هو الأخير للانتهاء من ماراثون امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 يبدأون هؤلاء الطلاب رحلة جديدة من الدراسة الجامعية يسطرونها بالكد والعرق خلال أربع سنوات مقبلة.

والجدير بالذكر أنه سوف يسدل الستار على امتحانات الثانوية العامة، بعد انتهاء طلبة نظامي علمي علوم وعلمي رياضة وطلبة نظام الأدبي من امتحاناتهم.