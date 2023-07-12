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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

توزيع درجات امتحان الأحياء للثانوية العامة 2023

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع درجات أسئلة امتحان الأحياء للشعبة العلمية علوم من الثانوية العامة 2023

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ويمتحن طلاب الشعبة العلمية علوم من الثانوية العامة، غدا الخميس، الدور الأول من امتحانات الثانوية العامة 2023 مادة الأحياء

ويمتحن طلاب الثانوية العامة غدا الخميس الامتحان في مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة الجبر والهندسة الفراغية شعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء ـ الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات لشعبة الرياضيات يوم الخميس الموافق 13 يوليو

مواصفات امتحان الأحياء 2023 

يؤدي طلاب الشعبة العلمية علوم في الثانوية العامة امتحان الأحياء ورقيًا في ألفين و97 لجنة تقليدية مؤمنة ومراقبة في المدارس. 

ويجرى امتحان الأحياء لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية رياضيات بنظام الكتاب المفتوح open book، بالاعتماد على توزيع كتيبات المفاهيم. 

ويحتوي امتحان الأحياء في الثانوية العامة على أسئلة تقيس مختلف المستويات العقلية، بنسبة 30 في المائة للأسئلة السهلة و30 في المائة للأسئلة العالية التفكير، و40 في المائة للأسئلة العليا. 

ويتضمن امتحان الأحياء في الثانوية العامة 2023 أسئلة مقالية قصيرة جدًا بنسبة 15 في المائة، و85 في المائة أسئلة موضوعية اختيار من متعدد يجاب عنها في نماذج البابل شيت. 

توزيع درجات امتحان الأحياء 2023

يتضمن امتحان الأحياء في الثانوية العامة على أسئلة مقالية مخصص لها درجتان، وأسئلة مخصص لها أربع درجات، وأسئلة اختيار من متعدد بدرجة واحدة وأخرى مخصص بدرجتين.

وتنظم ورقة أسئلة امتحان الأحياء للشعبة العلمية علوم في الثانوية العامة على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول يحتوى على أسئلة بدرجة واحدة، والجزء الثاني يحتوي على أسئلة بدرجتين. 

أما الجزء الثالث من امتحان الأحياء للثانوية العامة فيحتوي على للأسئلة المقالية ويتم كتابة درجة كل سؤال بجواره. 

ويبلغ مجموع درجات مادة الأحياء 60 درجة على أن تكون درجة النجاح من 30 درجة، ويشتمل الامتحان على 46 سؤالًا. 

ويبلغ عدد الأسئلة المقالية في امتحان الأحياء للثانوية العامة سؤالين مخصص لها أربع درجات، والموضوعية 44 سؤالًا مخصص لها 56 درجة.

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