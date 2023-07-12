انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2023 غدًا

ينتهي ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 غدًا الخميس، بأداء امتحانات الأحياء والجبر والهندسة والفلسفة والمنطق.

انطلقت امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم الإثنين 12 يونيو 2023 بأداء المواد غير المضافة للمجموع.

يمتحن طلاب الثانوية العامة غدًا الخميس الامتحان في مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضة البحتة الجبر والهندسة الفراغية شعبة الرياضيات، ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

يؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء ـ الجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات لشعبة الرياضيات يوم الخميس 13 يوليو.

كما يؤدى طلاب الثانوية العامة 2023 في مدارس المكفوفين غدًا الأربعاء 12 يوليو امتحان مادة الاقتصاد.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023:

يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 امتحانات الأحياء والجبر والهندسة والفلسفة والمنطق بنظام الكتاب المفتوح open book في لجان مراقبة ومؤمنة بشكل مشدد، مع اتخاذ إجراءات تأمينية حازمة.

تتضمن امتحانات الثانوية العامة 2023 نسبة 30 في المائة أسئلة عمليات بسيطة و40 في المائة أسئلة عمليات تطبيقية و30 في المائة أسئلة لحل المشكلات والإبداع.

تضم امتحانات الثانوية العامة 2023 على 85% أسئلة موضوعية اختيار من متعدد وتكون إجابتها في نموذج البابل شيت، و15% أسئلة مقالية قصيرة جدًا.

توجيهات رئيس امتحانات الثانوية العامة:

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 بمتابعة إجراء الصيانة الشاملة قبل بدء الامتحان.

نبه وزير التربية والتعليم رؤساء اللجان بمراجعة سلامة جميع الكاميرات والتأكد من تشغيلها داخل اللجان الفرعية خلال فترة أداء امتحانات الثانوية العامة 2023.

وجه وزير التربية والتعليم بتوزيع أوراق الإجابة في امتحانات الثانوية العامة 2023 على الطلاب قبل بدء الامتحان بعشر دقائق ليتمكن الطلاب من كتابة جميع البيانات.

أشار وزير التربية والتعليم إلى أن تسليم طلاب الثانوية العامة كتيب المفاهيم داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 قبل موعد بدء الامتحانات بعشر دقائق مع أوراق الإجابة.

شددَّ وزير التربية والتعليم على تطبيق آليات التفتيش بكل حزم قبل دخول امتحانات الثانوية العامة والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية من: هاتف محمول، أو سماعات، أو ساعات ذكية.