محافظ البحر الأحمر يبحث تحقيق التنمية المستدامة

عقد اليوم الأربعاء، محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، الاجتماع الرابع مع إدارات ديوان عام المحافظة بحضور كمال سليمان السكرتير العام المساعد حيث التقى بعدد 13 إدارة، وذلك لمناقشة أهداف كل إدارة واستعراض الإنجازات التي تم التوصل إليها في الأعمال السابقة.

حضر الاجتماع مديرى الإدارات المعنية حيث تم مناقشة أهداف كل إدارة ومراجعة إنجازاتها ونتائج أعمالها السابقة. كما تم استعراض طلبات الإدارات لتلبية احتياجات العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة.

وتشمل الإدارات التي شاركت في الاجتماع: إدارة الإنتاج، وإدارة التعليم المزدوج، وإدارة تنمية الموارد، وإدارة محو الأمية، وإدارة خدمة المواطنين، ومركز التدريب، وإدارة السويتش، وإدارة الاتصال السياسي، وإدارة حقوق الإنسان، والمكتبة، والمواقف وإدارة تنمية الموارد وعدد آخر من الإدارات الهامة

واسترض الاجتماع طلبات الإدارات المختلفة لتلبية احتياجات العمل، بما في ذلك توفير الموارد البشرية والمالية اللازمة و البنية التكنولوجيا المستخدمة في العمل الحكومي ، كما تم مناقشة التحديات التي تواجه كل إدارة والاستراتيجيات المقترحة لتحسين الأداء وتعزيز الخدمات المقدمة.

وعبر محافظ البحر الأحمر عن تقديره بالجهود التي بذلتها الإدارات المشاركة في تحقيق أهدافها وإنجازاتها السابقة. كما أكد على ضرورة تكامل الجهود والتعاون بين الإدارات لتحقيق التنمية المستدامة وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

تأتي هذه الخطوة في إطار السعي المستمر لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة، وتحقيق رؤية المحافظة لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالعمل الحكومي. وقد أكد اللواء عمرو حنفي خلال الاجتماع على أهمية تحسين جودة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين بشكل فعال.

الاجتماع

الاجتماع

الاجتماع