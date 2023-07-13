احتفالات صاخبة لطلاب الثانوية العامة بانتهاء الامتحانات في الدقهلية

أسدل طلاب الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية الستار على «ماراثون» امتحانات نهاية العام، اليوم الخميس، وأطلقوا الصافرات والألعاب النارية والبالونات والزغاريد ابتهاجًا بانتهاء العام الدراسى، كما عبّروا عن فرحتهم بالطبل والمزمار والـ«دى. جى» أمام اللجان، مؤكدين أنهم «خرجوا من عنق الزجاجة»

وعبر أحمد الشرقاوى ، طالب بالصف الثالث الثانوي شعبة الرياضيات، عن سعادته البالغة بعد أن جاء امتحان مادة الحبر والهندسة الفراغية بهذا الشكل من السهولة.



وأضاف سحرمحمد شعبة الرياضيات ، أنه لا يوجد أي مشاكل تسببت في أي معوقات للطلاب أو أي أسئلة تعجيزية، مؤكدًا أن أغلب أسئلة الامتحان كانت جيدة بشكل كبير

وفى علمى علوم، رسم امتحان مادة الأحياء السعادة على وجه الطلاب، تزامناً مع سعادتهم البالغة بانتهاء الامتحانات.

تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية فى اللجنة الامتحانية

وقالت الطالبة أسناء محمد «علمى علوم»، إنّ الامتحان جاء سهل المستوى، والأسئلة جاءت مباشرة ولا تشمل أى تعقيد، وكلها من المقرر الدراسى، والإجابة عنها لم تكن تحتاج إلى وقت طويل، مؤكداً أنه تم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية فى اللجنة الامتحانية بشكل جيد.

واتفقت معها الطالبة سلمى إبراهيم ، قائلة أسئلة الأحياء جاءت مباشرة وفى مستوى الطالب المتوسط، واشتملت على أفكار مألوفة، ولم تكن جديدة على أى طالب، مضيفة: «نشعر بسعادة بالغة بانتهاء امتحانات الثانوية العامة، وفرحتنا النهارده فرحتين، بسهولة امتحان الأحياء وانتهاء مرحلة الثانوية»، مؤكدة أن امتحان الأحياء جاء فى مستوى سهل، ، إجاباتها مباشرة. وقال الطالب محمود الشافعى ، إن الأحياء جاءت مشابهة لأسئلة الامتحانات التجريبية التى عقدتها وزارة التربية والتعليم، فهى مباشرة ولا تنطوى على أى تعقيد، متابعاً: «تمكنت من الإجابة عنها كلها فى وقت قليل، ورسومات الامتحان جاءت مباشرة».

وأوضح الطالب معتز محمود شعبة الأدبى أن غالبية أسئلة امتحان الفلسفة والمنطق جاءت فى منصة حصص مصر التعليمية، وأنه تدرّب على أفكارها جيداً قبل الامتحانات، الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط، ومن السهل أن يحصل فيه الطالب على درجات مرتفعة.وشاركه الرأي الطالبة هبة محمود التى أكدت أن مستوى امتحان الفلسفة والمنطق كان مفاجأة لنا فى السهولة وأنه جاء فى مستوى الطالب العادى.



واستقبلت اللجان والاستراحات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة 53 الف 414 طالب وطالبة (علمى علوم 31688 وعلى رياضة 7327 والشعبة الأدبية 14054 طالب وطالبة وعدد طلاب المنازل 4320 والخدمات 2188 والدبلومة الأمريكية 344).

وأكد ناصر شعبان وكيل وزارة التعليم بالدقهلية، أن إجمالى لجان امتحانات الثانوية العامة 151 لجنه امتحانية (147 لجنه امتحانية) (ولجنة النور للمكفوفين ولجنة السجن بجمصة ولجنة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بجمصة ولجنة معهد الأورام بالمنصورة).