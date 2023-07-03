وكيل صحة البحيرة يتفقد مستشفي رشيد العام

قام الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بزيارة تفقدية لمستشفي رشيد العام ،بتواجد الدكتورة شيرين حمدى مدير إدارة الجودة بالمديرية، حيث يتم تجهيز المستشفى ضمن خطة المديرية ، للتسجيل في هيئة الرقابة والإعتماد، من خلال الزيارة التى ستتم للمستشفى من الدعم الذاتي بهيئة الإعتماد والرقابة الصحية، للإستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالبحيره .

حيث بدأت الزيارة بالمرور على قسم الإستقبال والطوارئ للإطمئنان على تواجد الفريق الطبى والتمريض على رأس العمل، وتبع ذلك المرور على أقسام العناية المركزة، وقسم الحضانات، وقسم عناية الأطفال، وقسم الاطفال، لمتابعة سير العمل والإطمئنان على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والإطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .

و ناقش أطباء الأطفال عن معدلات الإصابة ببعض الأمراض بالنسبة للأطفال، كما استبين المرضى وذويهم عن مدى رضائهم عن مستوى تقديم الخدمة بالمستشفى .

وتجول بكافة أقسام المستشفى المختلفة، ومراجعة مخزون الأودية والمستلزمات الطبية للتأكد من توافر مخزون كافِ، وشدد على التأكيد بعدم شراء مريض الطوارئ لأية أدوية أو مستلزمات من خارج المستشفى، حتى لا يتحمل المواطن أي أعباء اضافية .

وشدد على الجميع بالإلتزام التام بتعليمات مكافحة العدوى ، وتوفير الواقيات الشخصية ،ثم تفقد تجهيز المعمل الجديد للمستشفى المزمع افتتاحه قريبا، واثنى على كافة الأعمال به، وتفقد وحدة الغسيل الكلوي.

وفى نهاية جولته، قدم الشكر للدكتور عبد الوهاب منسي مدير المستشفى وللفريق الإداري للمستشفى على التزامهم بالتواجد على رأس العمل، وحث سيادته فريق العمل بالمستشفي على بذل المزيد من الجهد لتحسين أداء وجودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين .