هيئة الرعاية الصحية تطلق منصتين إلكترونيتين للتعليم والتدريب الطبي المستمر

بالتعاون مع شركة فياتريس العالمية بمصر

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن إطلاق منصتين إلكترونيتين تفاعليتين للتعليم والتدريب الطبي المستمر بالتعاون مع شركة فياتريس العالمية بمصر، وهم: "NCD ACADEMY" و "VIATRIS CONNECT" لتدريب مقدمي الرعاية الصحية في المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بالتعاون مع فياتريس مصر.

جاء ذلك خلال احتفالية تدشين المنصتين الإلكترونيتين بحضور الدكتور محمد سويلم، المدير العام لشركة فياتريس العالمية بمصر ومنطقة شمال أفريقيا، والأستاذ الدكتور محمد لُطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، والأستاذ الدكتور حسام حسني، أمين عام المجلس الصحي المصري، واللدكتور شريف وديع، رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية ورئيس المجلس الاستشاري الطبي لهيئة الرعاية الصحية، والدكتورة علا خيرالله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان، والدكتورة منى منير، مديرة العلاقات الحكومية والوصول للأسواق في فياتريس مصر وشمال أفريقيا ورابطة الدول المستقلة، وفي إطار تفعيل بروتوكول التعاون المُوقع بين هيئة الرعاية الصحية وشركة فياتريس مصر خلال فعاليات المعرض والمؤتمر الصحي الأفريقي الثاني Africa Health ExCon 2023.

وعبّر الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، في كلمته خلال الاحتفالية، عن سعادته بتدشين المنصتين الإلكترونيتين للتدريب والتطوير المستمر لمهارات الأطقم الطبية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية،مشيرًا إلى أن "NCD ACADEMY" ستكون منصة تعليمية إلكترونية عالمية متاحة لمقدمي الرعاية الصحية الأولية في منشآت هيئة الرعاية، لتزويدهم بأحدث العلوم والتكنولوجيا والأدوات لإدارة والوقاية وعلاج الأمراض غير السارية، والتدريب على أحدث طرق التشخيص والعلاج بالتعاون مع الكلية الأمريكية لأمراض القلب (ACC) والاتحاد العالمي للقلب (WHF) وتحالف الأمراض غير السارية (NCD Alliance).

وأضاف السبكي، أن "VIATRIS CONNECT" ستكون منصة تعليمية إلكترونية تُقدم محتوى مخصصًا لمقدمي الرعاية الصحية في منشآت هيئة الرعاية، لتبادل الخبرات والوصول إلى الأوراق والأبحاث والمجلات والمنشورات والدوريات الطبية العلمية، وتربط المنصة العالم بأسرها، وتوفر المعلومات والموارد وأحدث التطورات والابتكارات الطبية لدعم تطبيق الممارسات الإكلينيكية بأحدث المعايير العالمية.

وأكَّد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن الهيئة لا تألوا جهدًا في الارتقاء بمستوى مقدمي خدمات الرعاية الصحية في المنشآت الصحية التابعة لها، وأضاف أن الهيئة تسعى لتوفير الفرص للاطلاع على كافة الدوريات العلمية وأدلة العمل الإكلينيكية، وربط مقدمي الرعاية الصحية ببرنامج تدريبي معتمد من الأكاديميات والمنظمات الدولية، وأوضح أن هذا الجهد يهدف إلى ضمان تقديم رعاية صحية متميزة وبناء نظام رعاية صحية قوي، مرن، فعال، ومستدام، يواكب أحدث التطورات العالمية.

وأكَّد الدكتور أحمد السبكي، على أهمية المشاركة الفعالة لمقدمي الرعاية الصحية في منشآت الهيئة في البرنامج التدريبي عبر المنصتين الإلكترونيتين، وأوضح أن الهيئة تفعِّل استخدام التكنولوجيا للتعلم الإلكتروني وعن بُعد، تماشيًا مع متطلبات العصر واحتياجات القطاع الصحي، كمسار طبيعي لتدريب الأطقم الطبية وتناقل الخبرات العالمية والدولية، وأشار إلى أن البرنامج التدريبي سيسهم في تقديم خدمات طبية متميزة وتحسين النتائج الصحية، مما يساعد في الوصول إلى نهج علاج أفضل لمجتمع مصري أكثر صحة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأكَّد الدكتور أحمد السبكي، أهمية التعاون الاستراتيجي مع شركة فياتريس في مجال التدريب والتطوير المستمر لمهارات الأطقم الطبية، وأشار إلى أهمية تكاتف وتضافر الجهود والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز الرعاية الصحية عالمية المستوى، وتوسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة، وتحقيق التنمية المستدامة لمصر 2030، وأضاف أن القطاع الخاص شريك أساسي في نجاح التأمين الشامل وبناء مستقبل صحة مصر في الجمهورية الجديدة.

ومن جانبه، أكد الأستاذ الدكتور محمد لُطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، أن المجلس جزء من مشروع الإصلاح الصحي في مصر، ويختص بتنظيم المهن الطبية، بناء سجلات الأمراض القومية، وتعزيز التطوير المهني المستمر لكافة العاملين في القطاع الصحي، وأوضح أنه منبهر بهيئة الرعاية الصحية لكونها دائمًا سباقة في التطوير المهني المستمر، حيث يوجد 1132 طبيب أسرة حاصلين على البورد المصري، منهم 50% من أطباء الأسرة بمنشآت هيئة الرعاية.

وأشار الدكتور حسام حسني، أمين عام المجلس الصحي المصري، إلى أن المجلس يسعى دائمًا لتطوير منظومة التدريب والتعليم الطبي المستمر، سواء في البورد المصري أو عبر المنصات الإلكترونية الخاصة بالتدريب، بهدف تخريج كوادر صحية مصرية مؤهلة على أساس علمي سليم، وأكد أن هيئة الرعاية الصحية هي الحاضر والمستقبل، مُثمِّنًا جهودها في الاهتمام بالطبيب المصري كأساس لمنظومة الرعاية الصحية.

ومن ناحية أخرى، عبَّر الدكتور محمد سويلم، المدير العام لشركة فياتريس العالمية في مصر ومنطقة شمال أفريقيا، عن سعادته بتبادل الخبرات مع هيئة الرعاية الصحية، وأوضح أن الشركة تقوم بدورها كأحد الشركاء الاستراتيجيين لهيئة الرعاية الصحية في تطوير العنصر البشري والاهتمام به كركيزة أساسية في مشروع التأمين الصحي الشامل، لضمان الاستدامة وتحقيق أهداف التنمية الصحية وفقًا لرؤية مصر 2030.

ولفت الدكتور أحمد عثمان، مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية لشئون التدريب والتعليم الطبي المستمر، أن البرنامج التدريبي مع شركة فياتريس عبر المنصتين الإلكترونيتين يشمل تدريب أكثر من 300 مقدم رعاية صحية من العاملين في المنشآت الصحية التابعة للهيئة خلال عام 2024، مؤكدًا أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تولي أهمية قصوى لدعم التطوير المهني المستمر كركيزة أساسية في مسيرة الأطباء والممارسين الصحيين مما يعكس التزام الهيئة بتحقيق التميز وتطوير الخدمات الصحية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

ونوهت الدكتورة هبة عويضة، مدير إدارة التدريب والتطوير بالهيئة العامة للرعاية الصحيية، إلى أن الهيئة قامت بتنفيذ أكثر من 60 ألف برنامج تدريبي للرعاية الأولية في المنشآت الصحية التابعة للهيئة خلال عام 2024/2023، وأن الهيئة لديها 222 قسمًا معتمدًا للتدريب بإجمالي متدربين 930 طبيبًا في مختلف التخصصات بالتعاون مع اللجنة العليا للتخصصات الطبية و33 مركزًا للرعاية الأولية معتمد بإجمالي متدربين 157 طبيبًا في تخصص طب الأسرة، وأكدت أن الهيئة تعمل جاهدة على تعزيز تطوير قطاع الرعاية الصحية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وخلال احتفالية تدشين المنصتين الإلكترونيتين اليوم، تم عرض فيلم وثائقي يسلط الضوء على جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية وشركة فياتريس مصر، كما تضمنت الفعالية عقد ورش عمل لتدريب مقدمي الرعاية في المنشآت الصحية التابعة للهيئة، بهدف تعزيز جودة الرعاية، ورفع مستوى الخدمة الصحية، وتحقيق أعلى معدلات رضاء المتعاملين، وتعكس هذه الورش اهتمام الهيئة بتحقيق التميز والاحترافية في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالاستثمار في العنصر البشري كركيزة أساسية لتعزيز أهداف التنمية المستدامة، وتناولت الورش الأمراض غير السارية، وإدارة الوقاية من الأمراض، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وعلاج الاضطرابات النفسية ضمن خدمات الرعاية الصحية الأولية.

وشهدت الاحتفالية أيضًا حضور الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، وهم: الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب عام الأطباء، والدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ والمشرف العام على منظومة التمريض بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، والدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي للهيئة، وشارك الاحتفالية أيضًا، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، واللواء شريف بلال، مساعد المدير التنفيذي للشئون الهندسية والمشروعات، والدكتورة نهى الصناديدي، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية، والدكتور عمرو عبدالنبي، مستشار رئيس الهيئة للشراكات وتنمية الأعمال، والدكتور أحمد العزب، مدير عام البحوث والتطوير بالهيئة، والدكتور أحمد زيدان، مستشار رئيس الهيئة للاستثمار وتعظيم الموارد، بالإضافة إلى عدد من قيادات والمسئولين بهيئة الرعاية الصحية، ومدراء الأفرع للهيئة بمحافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وأطباء الرعاية الأولية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات.