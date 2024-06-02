رئيس جامعة قناة السويس يُكلف مديرين جُدد للعمل بالإدارة العامة لخدمة المجتمع

أصدر الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس قراراً بتكليف سيد حسن محمود علي بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية للوظائف التخصصية للقيام بعمل مدير مبنى الوافدين.

كما كلف رئيس الجامعة دينا سيد عبد العال راشد بالدرجة الأولى بالمجموعة النوعية للوظائف التخصصية للقيام بعمل مدير إدارة متابعة وتقييم أداء الوحدات ذات الطابع الخاص بالإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع.

هذا وقد استقبل المحاسب شريف فاروق أمين عام الجامعة "سيد حسن" و"دينا سيد" بتسليمها قرارات التكليف متمنياً لهما التوفيق والنجاح في المهمة الموكلة إليهما .

حضر الاستقبال المهندس محمد سليمان مدير الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع.

ويذكر أن دينا سيد بدأت عملها بإدارة تخطيط البرامج والمشروعات التابعة لقطاع البيئة، ثم انتقلت للعمل بإدارة الوحدات ذات الطابع الخاص، ثم نائب مدير إدارة متابعة المشروعات البحثية التطبيقية، و اجتازت العديد من الدورات التدريبية.