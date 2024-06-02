وكيل صحة البحيرة يتفقد أعمال القافلة الطبية العلاجية بأبوحمص

قام الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بتفقد أعمال اليوم الثاني من أعمال القافلة الطبية العلاجية المجانية بقرية بلقطر الشرقية بأبوحمص، التى أقيمت تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، ضمن الخدمات المقدمة من خلال(حملة بلدك معاك)، حيث تُقام القافلة على مدار 6 أيام ، من السبت 1/6 وحتى الخميس 6/6/2024.

وقام وكيل وزارة الصحة، بالمرور على العيادات المختلفة التى تشملها القافلة وعددها اليوم 11 عيادة، للإطمئنان والوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بحضورالدكتورة بسمة عبدالستار - منسق القوافل الطبية العلاجية بالبحيرة .

وحرص وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بالمرور على صيدلية القافلة واطمأن على توافر كافة أصناف الأدوية التى تحتاجها تخصصات القافلة، ومتابعة باقى الخدمات الأخرى التى تقدمها القافلة مثل معملى الدم والطفيليات ولجنة التقارير الطبية والإحالة والتسجيل الطبى والتسجيل الدوائى والكشف المبكر للضغط والسكر ، والتثقيف الصحى والإستبيان وإستطلاع رأي المرضى.

وإلتقى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بعدد من المرضى المترددين على القافلة واستبين منهم عن رأيهم فى الخدمة المقدمة لهم، وأشادوا جميعا بأعمال القافلة والخدمات المختلفة التى استفادوا منها.