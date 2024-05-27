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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المصري: لجنة الحكام تتآمر ضدنا ونطالب برحيل المنظومة بالكامل

المصري
المصري

أكد رجب عبدالقادر نائب رئيس نادي المصري البورسعيدي، أن هناك مؤامرة ضد الفريق من التحكيم، ورئيس لجنة الحكام الأجنبي يتم انسياقه ضد النادي.

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وتابع عبدالقادر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90" على قناة النهار: "لا بد من رحيل المنظومة بالكامل، خاصةً أن الهدف هو إبعاد المصري عن أي منافسة".

وأضاف رجب عبدالقادر: "لا أعرف لمصلحة من يتم العمل ضد المصري ولا أعرف لمن نتحدث ولا بد من أن يتدخل المسؤولين لإقالة المنظومة بالكامل، خاصةً أن الحالات متكررة، ومين يجيب للمصري حقه".

واختتم نائب المصري البورسعيدي: "مش عارفين نتكلم مع مين لتحقيق العدالة وكل ما يحدث معنا بفعل فاعل ونطالب بتدخل الوزير لحماية المصري من هذه المهزلة".

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