رئيس دمنهور يتفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع

أكد محمد كچك، رئيس مركز ومدينة دمنهور، علي مواصلة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع الضيقة بمدينة دمنهور، وذلك وفقًا لخطة التطوير والتجميل المقرر تنفيذها 2023 /2024 لتسهيل الحركة وتيسير النقل والانتقال للمواطنين وتحسين الشوارع والميادين تحقيقاً لخطة الدولة.

جاء ذلك خلال جولتة لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الخدمية بمدينة دمنهور، والاطمئنان على على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تفقد أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بفرعيات شارع البطاط ومنطقة المدابغ بحي أبو الريش بمدينة دمنهور .

وأكد رئيس المدينة، تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكل القطاعات، وذلك بالتنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية.

وشدد على ضرورة التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية كـ"المياه والكهرباء والغاز الطبيعي والصرف الصحي والتليفونات ومسئولي الإشغالات والنظافة"، وغيرها قبل وأثناء وبعد تنفيذ مثل هذه الأعمال حتى يتم الحفاظ على المظهر الجمالي لتلك الشوارع دون إتلاف أو تغيير.

وأوضح «گچك» أنه يجرى تسوية وفرش تربة رملية، ثم تركيب بلاط الإنترلوك لعدد من الشوارع الضيقة بمدينة دمنهور التي يقل عرضها عن 6 أمتار ويصعب رصفها، من بينها فرعيات شارع البطاط ومنطقة المدابغ وعزبة سعد بحى أبو الريش، ومنطقة أرض نصره بحي شبرا بمدينة دمنهور بطول ٨ آلاف متر ،وبتكلفة اجمالية ٢ مليون و ٤٠٠ ألف جنيه والتي تأتي تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها شوارع المدينة.

وإطمأن رئيس المدينة على معدلات الأداء ونسب التنفيذ والتي قاربت علي الانتهاء مشدداً متابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال والتأكد من مراعاة أماكن صفايات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي وتنفيذها طبقاً للمواصفات الفنية المحددة وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء المنطقة وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.