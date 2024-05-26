المصري البورسعيدي يحتج على التحكيم في بيان ناري

أعلن النادي المصري البورسعيدي إحتجاجاه على التحكيم بشكل رسمي عقب المباراة التي خاضها مساء اليوم امام مودرن فيوتشر ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وشهدت المباراة إعتراضات قوية من جانب لاعبي المصري والجهاز الفني بعدما أشهر الحكم البطاقة الحمراء لميدو جابر لاعب الفريق في لقطة اثارت جدلاً تحكيمياً كبيراً حيث أظهرت الإعادة وجود مخالفة لصالح الاعب داخل منطقة جزاء فيوتشر.

وجاء نص بيان المصري على النحو التالي: " يعلن مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة الأستاذ كامل أبو علي عن احتجاجه الرسمي على المهزلة التحكيمية التي شهدتها مباراة اليوم أمام فريق فيوتشر، والتي كان أبطالها حكم المباراة هشام القاضي وحكمى الفيديو وائل فرحان وشهاب راشد والذين تغاضوا جميعًا عن احتساب ركلة جزاء واضحة وصريحة ولا يساورها أى شك في تعمد واضح ومخزي ومشين، وهو الأمر الذى يثير العديد من التساؤلات حول مدى مصلحة ثلاثي التحكيم فى عدم احتساب ركلة الجزاء الصحيحة، بل وزاد الطين بلة قرار حكم المباراة الغريب بطرد لاعب المصري ميدو جابر في قرار كوميدي سيكون حديث القنوات الرياضية العالمية وليست المحلية فقط.

ويؤكد مجلس إدارة النادي المصري أن هذا المشهد الذي حدث في مباراة اليوم لن يكون وصمة عار في جبين التحكيم المصري فحسب، بل هو وصمة عار في جبين القائمين على إدارة الكرة المصرية الذين افسحوا المجال لحكام مغمورين أصبحوا يؤثرون وبشكل سلبي على نتائج المباريات، وهو ما تكرر خلال عدد من المباريات لفريق المصري على مدار الموسم.

وتؤكد إدارة النادي المصري أنها تقدر كثيرًا مشاعر الغضب التى تعتري ليس جماهير المصري فحسب، بل كافة الجماهير المصرية بمختلف انتماءاتها والتى ساءها هذا المشهد المخزي والذي تسبب في إثارة مشاعر الغضب الجماهيري.

ويؤكد مجلس إدارة النادي المصري أنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام المحاولات المعتمده لإيقاف مسيرة الفريق الأول من قبل البعض، مع التأكيد على أن مجلس إدارة النادي المصري في حالة انعقاد وتشاور دائم لاتخاذ القرار المناسب الذي يحافظ على حقوق النادي "