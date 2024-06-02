معالجة انهيار منطقة الوادي ومتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية بيوسف الصديق 

قامت الدكتورة شيرين محمد رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، بمتابعة عدد من الأعمال الجاري تنفيذها بقرى المركز، للوقوف على سير العمل وتذليل العقبات.



يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المدن والمراكز بالمتابعة الميدانية المستمرة لكافة الأعمال وتذليل المعوقات أمام القائمين عليها إن وجدت.

خلال ذلك تابعت رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق أعمال الوحدة المحلية بقرية النزلة برئاسة المهندس محمد حلمي رئيس القرية وفريق العمل بمعالجة جزء من انهيار منطقه الوادي وتمهيد الطريق بطول واحد كيلو متر بطبقه سن وش الجبل ورش الطريق بالمياه، بالإضافة إلى رفع مخلفات القمامة والقضاء على ظاهره انتشارها بهذه المنطقة.

وقامت الوحدة المحلية بقرية الريان بتنفيذ حملة مكبرة للنظافة العامة ورفع المخلفات بشوارع القرية تحت إشراف الدكتورة زينب علي رئيس الوحدة وفريق العمل، شملت الحملة نظافة وتمهيد وتسوية الطرق الرئيسية والفرعية ورفع الإشغالات وأكوام القمامة ورش طبانات الطرق الترابية للتلطيف من درجة الحرارة والقضاء على الغبار المتطاير أثناء مرور المركبات، ذلك في إطار التوجيهات بضرورة الإهتمام ومتابعة أعمال النظافة وتمهيد وتسوية الطرق الرئيسية والفرعية بالقرى والمدينة لتسهيل حركة السير والمرور أمام المواطنين.

متابعة أعمال الخطة الاستثمارية الجاري تنفيذها بمركز يوسف الصديق

وفي سياق متصل تفقدت رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق الأعمال الصناعية الجاري تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية بمنطقة رومخ التابعة للوحدة المحلية بقرية المشرّك قبلي بطول 400 متر، وبتكلفة إجمالية بلغت مليون جنيه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية الحالية، وذلك في إطار التوجيهات بضرورة الاهتمام ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها للوقوف على نسب التنفيذ بها، وتذليل المعوقات أمام القائمين على تنفيذ تلك المشروعات لضمان دخولها الخدمة في أقرب وقت، مع الإلتزام بالمواصفات الفنية والاشتراطات الهندسية المطلوبة.

وقامت الوحدة المحلية لقرية الشواشنة برئاسة المهندس محمد شعبان رئيس القرية بتنفيذ حملة مكبرة للنظافة العامة وتمهيد وتسوية الطرق والمداخل، تم خلالها تمهيد وتسوية طريق جبل سعد يوسف الصديق ورفع الإشغالات والعوائق على جانبي الطريق، بالإضافة إلى رفع تراكمات القمامة من الشوارع الرئيسية والشوارع الداخلية بالقرية.

وفي السياق تابعت رئيس المركز أعمال تجميل مدخل قرية غيضان على طريق بحيرة قارون السياحي التابعة للوحدة المحلية بقرية المشرّك وذلك بحضور المهندس حسن عبد الحميد رئيس القرية، وشملت الأعمال بناء أسوار بأشكال جمالية ودهانها بألوان تدل على الشكل الحضاري والجمالي للطريق السياحي، وذلك في إطار خطة تجميل مداخل القرى.