رئيس هيئة الدواء المصرية يشارك في احتفالية توقيع عقد شراكة شركة جيبتو فارما وأبوت

شارك، اليوم، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في احتفالية توقيع عقد شراكة شركة جيبتو فارما (مدينة الدواء المصرية) وأبوت ؛ وذلك في إطار السعي إلى توطين الصناعة الدوائية، وسهولة نقل التكنولوجيا الحديثة للمستحضرات الطبية المنتجة محليا.

يأتي ذلك في اطار حرص هيئة الدواء المصرية على دعم المرضى، ورفع مستوي الرعاية الصحية؛ تماشيا مع رؤية مصر 2030.



وأكد الدكتور علي الغمراوي أن هذه الشراكة تعمل على تعزيز بيئة صالحة للابتكار والاستثمار والنمو في القطاع الدوائي، وتسهل عملية نقل التكنولوجيا الحديثة، وتقدم الأبحاث، وتوطين الخبرات لإنتاج دواء يتوافق مع المعايير الدولية، وأن هذا التعاون يسهم في بناء رعاية صحية مستدامة، تستجيب بشكل فعال لاحتياجات المواطنين.

وخلال كلمته، أكد رئيس الهيئة علي الدور المهم لمدينة الدواء المصرية في تحقيق الأمن الدوائي، وجذب مزيد من الاستثمارات للتصنيع المحلي، وقدرات المدينة على إنتاج مختلف المستحضرات الدوائية بقدرات عالمية.

وعلى هامش الحفل، اجتمع رئيس الهيئة بقيادات شركة أبوت، وذلك لبحث سبل التعاون، وتبادل الخبرات الدولية، كما أشاد رئيس الهيئة بدور أبوت في دعم صناعة الدواء المصرية من خلال توطين المستحضرات الطبية الحديثة والمبتكرة بمصر.

جاء ذلك في إطار حرص الهيئة على التعاون المثمر المستمر مع كافة الجهات، وتعميق توطين صناعة المستحضرات الطبية بمصر، وتعزيز فرص الاستثمار الأجنبي بمصر، ودعم الشراكة بين جيبتو فارما وشركات الدواء العالمية.