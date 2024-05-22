مركز الحرية للإبداع.. أنشطة فنية وثقافية وعلمية

أقيم مساء اليوم الأربعاء حفل فريق كورال جوانا بعنوان شريط كاسيت بمركز الحرية بالتعاون مع "مؤسسة جوانا للفن والتنمية" قيادة المايسترو شريف ياسرو بمشاركة كورال اطفال جوانا وتحت إشراف الفنان مصطفى فتوح.

ورفع حفل شريط شعار “كاما العدد” حيث اضطرت إدارة مركز الحرية للإبداع إلى إغلاق أبوابه لاكتمال عدد المقاعد.

فى الوقت نفسه شهد المركز اليوم فاعليات ندوة مناقشة رواية “سوناتا الرحيل والحب” للكاتبة الروائية منى منصور وذلك بقاعة الكاتب توفيق الحكيم حيث شارك خلالها عدد من المثقفين والمهتمين بالشان الثقافي في عروس البحر وذلك فى حضور الدكتور نور عابدين أستاذ النقد والبلاغة المساعد بكلية الآداب وشوقى بدر الدين وإداراتها هناء سليمان.

كما شهد المركز ندوة بعنوان “جهود الدوله في مكافحة التدخين والإدمان” حيث نظمها مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الاستاذ الدكتور وليد قانوش، ندوه بعنوان جهود الدوله في مكافحة التدخين والادمان حيث تحدث عن كيفية مكافحة التدخين والادمان الدكتور علي عبد المحسن - عميد كليه الطب ونائب رئيس جامعة الاسكندرية لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد البنا - نقيب الاطباء الاسبق والدكتور لطفي الشربينى - استشاري الطب النفسى وادار اللقاء المستشار الاعلامى الدكتور إبراهيم عبد الله.

يذكر أن مركز الحرية للإبداع من أوائل المراكز الثقافية التى أنشئت في جمهورية مصر العربية, بل إنه أول مركز ثقافي مصري أنشئ في الإسكندرية و هو تابع لصندوق التنمية الثقافية، وتقوم وزارة الثقافة بالإشراف عليه.

مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية ملتقى اهالي الاسكندرية من ادباء وعازفين و اصحاب الهوايات المتعددة والمثقفين والدارسين والهواه في كافة المجالات العلمية والفنية.

يقوم مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية بتوفير البيئة المناسبة للتحصيل المعرفي و الفني للرواد المشتركين بالمركز وحرصا علي النمو و النهوض بثقافة اهالي الاسكندرية يقوم مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية من خلال اقسامه المختلفة بانشطة متعددة و متباينة هادفة وقائمة علي دراسة متيقنة.



ويقوم مركز الاسكندرية للإبداع بتقديم العديد من الأنشطة و الخدمات الثقافية و العلمية و التكنولوجية بصورة حضارية و على أعلى المستويات و الامكنيات التى تتيح المجال أمام المبدعين و الدارسين للاستفدة من إبدعاتهم و إزدهار المجتمع و خاصة المجتمع السكندرى من خلال توفير الماكن و الأدوات و الخبراء . كما يقوم بتقديم العديد من الندوات و المعارض و كذلك المؤتمرات الثقافية.