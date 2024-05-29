وفد لجنة الصحة بمجلس النواب يشيد بسرعة الاستجابة وإدارة الأزمات

خلال زيارة لجنوب سيناء

استقبل الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، النائب الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في زيارة تفقدية لمستشفى شرم الشيخ الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية في محافظة جنوب سيناء.

جاءت هذه الزيارة بعد لقائهم باللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمقر ديوان عام المحافظة، لمناقشة استمرارية تعزيز وتطوير الخدمات الصحية في جنوب سيناء والتطورات المستقبلية المقررة في المحافظة عبر مشروع التأمين الصحي الشامل.

وخلال الزيارة استطلع النائب الأستاذ الدكتور أشرف حاتم، رئيس الصحة بمجلس النواب، آراء المواطنين عن خدمات هيئة الرعاية الصحية واطمأن على تطبيق نظام الميكنة والملف الصحي الالكتروني الموحد ضمن منظومة هيئة الرعاية الصحية الرقمية.

كما، استمع رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب لرأي أحد السائحات الإيطاليات القادمات ضمن مشروع هيئة الرعاية الصحية للسياحة العلاجية تحت مظلة العلامة التجارية "نرعاك في مصر"، والتي أشادت بمستوى الرعاية الطبية المقدم بمستشفى شرم الشيخ الدولي، قائلة "أن مستوى الخدمة الطبية في مصر أسرع من بلادها"، وفي هذا السياق، أكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب على أهمية هذا المشروع ضمن التكليفات الرئاسية.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن الزيارة شملت تفقد غرفة القيادة والسيطرة بالمستشفى، وذلك في إطار تنفيذ الشبكة الوطنية للسلامة العامة بمحافظة جنوب سيناء، وأشاد وفد الزيارة بسرعة الاستجابة وإدارة الأزمات باستخدام أحدث التجهيزات الاتصالية والتكنولوجية بما يضمن التعامل السريع والاحترافي مع حالات الطوارئ والأزمات.

لافتًا أنه خلال الزيارة تم تفقد الأقسام المختلفة بمستشفى شرم الشيخ الدولي، بما في ذلك أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية وغرف العمليات والغرف والأجنحة الفندقية، والإطلاع على التجهيزات الطبية وغير الطبية عالية المستوى، والميكنة والتحول الرقمي للخدمات، بالإضافة إلى الاستماع إلى آراء المواطنين والوافدين للسياحة العلاجية حول الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة بمستشفى شرم الشيخ الدولي بجنوب سيناء.

و أكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن مستشفى شرم الشيخ الدولي يعتبر صرحاً طبياً كبيراً معتمد قوميًا ودولياً، طبقاً لمعايير JCI ومؤهل لتقديم العديد من الخدمات الطبية والعلاجية لمنتفعي التأمين الشامل والمرضى الدوليين وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية.

وأضاف: أن الهيئة تحظى ببنية تحتية متطورة وتجهيزات طبية وغير طبية عالمية المستوى، بالإضافة إلى أنظمة عمل إلكترونية محدثة لحظياً، وأضاف أن هذه الإمكانيات تمكن الهيئة من تحقيق المزيد من النجاحات بأعلى مستوى، والمواكبة الأحدث والأفضل دولياً.

فيما أثنى رئيس وأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، على مستوى الرضا الذي عبر عنه المواطنين، كما أشادوا أيضاً بنظام التأمين الصحي الشامل الذي حقق طفرة نوعية في منظومة الخدمات الصحية، والذي يجسد حرص الدولة على تحسين جودة الرعاية الصحية بأعلى مستويات الجودة والتميز، وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن ذلك إنجازاً عظيماً يجب تعميمه إلى جميع المحافظات.

كما أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، على جودة مستوى الخدمة الطبية المقدمة بمستشفى شرم الشيخ الدولي الحاصل على اعتماد جهار، مشيدًا بخبرة وكفاءة مقدمي الخدمة الصحية بالمستشفى من طواقم أطباء وتمريض ووعيهم في التعامل مع المرضى الدوليين بشكل مشرف.

وضم الوفد البرلماني من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب الموقرة، كلًا من النائبة الدكتورة سهير عبدالحميد، النائبة الدكتورة عبلة الألفى، النائب الدكتور محمود العزب، النائبة الدكتورة ايرين سعيد، النائبة الدكتورة سارة النحاس، النائب الدكتور مكرم رضوان، النائبة الدكتورة راوية مختار، النائب الدكتور جمان هشام عمارة، النائبة الدكتورة إيناس عبدالحليم، النائبة الدكتورة جمانة لويس، النائبة الدكتورة مرفت عبدالعظيم، النائب الدكتور محمود أبوالخير، والنائب الدكتور السيد عوض، عضو مجلس النواب بمحافظة جنوب سيناء.

وشارك في الجولة التفقدية من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، كلًا من الدكتور أيمن رخا، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، والدكتور أحمد الملاح، نائب مدير الفرع في جنوب سيناء.