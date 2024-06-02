نائب رئيس جامعة دمنهور يتفقد امتحانات كلية التربية النوعية

تفقد الدكتور ماجد شعلة نائب رئيس جامعة دمنهور لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى السيد - قائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023/2024 بكلية التربية النوعية بقطاع النوبارية، بحضورالدكتورهشام المعداوي - القائم بعمل عميد كلية التربية النوعية، ومترجم لغة الإشارة للطلاب ذوي الهمم من الصم والبكم لتذليل أية صعوبات قد تواجه أبنائنا الطلاب أثناء تأديتهم الإمتحانات.

وتابع انتظام سيرالإمتحانات بجميع اللجان، كما تم التأكيد على ضرورة توافر كافة سبل الهدوء والراحة و تهيئة المناخ المناسب للطلاب أثناء تأديتهم الإمتحان، والتواصل مع الطلاب والإستماع إلى آرائهم حول مدى وضوح أسئلة الإمتحانات، ومدى مناسبتها للزمن المخصص للإجابة، وأكدا نائب رئيس الجامعة على ضرورة تواجد الطاقم الطبي للتعامل مع أى حالات مرضية طارئة قد تحدث داخل اللجان،

وأشاد شعلة، بتجهيزات الكلية للإمتحانات وإتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب خاصة أبنائنا الطلاب من ذوي الهمم وتوفير كافة سبل الدعم لهم لأداء الإمتحانات بكل سهولة ويسر.

وعلى هامش الجولة، وفي إطار العمل على تطوير وتحديث البنية التحتية تم عمل زيارة ميدانية لكلية الحاسبات والمعلومات بالنوبارية للوقوف على آخر التطورات والمستجدات الخاصة بمكتبة الكلية ومدى جاهزيتها، كما تم متابعة أعمال النظافة بكليات قطاع النوبارية ومحيطها، مع التأكيد على ضرورة مراجعة كافة المنشآت، ورفع أية مخلفات، واتباع كافة معايير السلامة والأمان بجميع مباني القطاع لضمان وإستدامة جميع المنشآت والمرافق والأجهزة، لتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب وتوفير الاحتياجات التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية والإمتحانية بإنتظام.