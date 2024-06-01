لكبار السن.. ضيق التنفس يشير إلى مشاكل في الرئتين والقلب

تحدثت المعالجة ناديجدا تشيرنيشوفا في مقابلة عن أسباب ضيق التنفس الذي يحدث عند كبار السن، مشيرة إلى أن ضيق التنفس في سن الشيخوخة غالباً ما يشير إلى مشاكل في الرئتين والقلب.

وقالت تشيرنيشوفا : "قد تكون علامة على قصور القلب أو أمراض الرئتين أو القصبات الهوائية" .

وأضافت الطبيبة أيضًا أن ضيق التنفس يمكن أن يكون بسبب فقر الدم مع انخفاض مستوى الهيموجلوبين في الدم. وفي هذه الحالة، تحدث صعوبات في التنفس حتى مع قلة النشاط البدني.

في الوقت نفسه، في حديثها مع موسكو 24، لفتت المعالجة تشيرنيشوفا الانتباه إلى حقيقة أن ظهور ضيق في التنفس لا يشير دائمًا إلى شيء مرضي. وفقا للطبيب، يمكن أن يكون سببها الإجهاد الذي لا يكون الجسم مستعدا له يمكن أن يحدث هذا أيضًا للأشخاص الأصحاء. على سبيل المثال، المشي أو الجري لفترة طويلة يمكن أن يسبب ضيق في التنفس.

ومع ذلك، إذا كنت تعاني من نوبات متكررة من ضيق التنفس، وخاصة إذا حدث ذلك أثناء الراحة أو النوم، فيجب عليك استشارة الطبيب.

قصور القلب

يحدث قصور القلب عندما لا تَضُخ عضلة القلب الدم كما ينبغي. وعند حدوث ذلك، غالبًا يرتد الدم، ويمكن أن تتراكم السوائل في الرئتين، مما يُسبب الإصابة بضيق النفس.

تسبب بعض الحالات المَرَضية المتعلقة بالقلب تدريجيًا إضعاف القلب أو تيبسه بدرجة تؤثر في قدرته على سحب الدم وضخه بشكل مناسب. وتتضمن هذه الحالات المَرَضية ضيق شرايين القلب وارتفاع ضغط الدم.

قد يحسّن العلاج المناسب أعراض فشل القلب وقد يساعد على إطالة عمر القلب لدى بعض الأشخاص. ويمكن أن تحسن التغييرات في نمط الحياة جودةَ الحياة. حاول فقدان الوزن وممارسة التمارين الرياضية وتقليل تناول الملح والسيطرة على التوتر.

لكن فشل القلب قد يكون مهددًا للحياة. وقد تظهر على الأشخاص المصابين بفشل القلب أعراض خطرة. وقد يحتاج بعض الأشخاص إلى الخضوع لزرع القلب أو تركيب جهاز لمساعدة القلب على ضخ الدم.

إذا كنت مصابًا بفشل القلب، فلن يتمكن قلبك من ضخ كمية كافية من الدم تفي باحتياجات الجسم.