رئيس هيئة الرعاية الصحية يتفقد المستشفيات والوحدات الصحية

خلال زيارته لإقليم جنوب الصعيد..

أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، جولة تفقدية إلى المنشآت الصحية التابعة للهيئة في إقليم جنوب الصعيد، يرافقه خلالها نائب رئيس الهيئة الدكتور هاني راشد، وذلك للاطمئنان على سير العمل والتأكيد على تقديم أفضل خدمات ورعاية صحية للمرضى.

وتفقد الدكتور أحمد السبكي، خلال الجولة، مستشفى الكرنك الدولي، حيث قام بجولة شاملة في الأقسام الداخلية وقسم الغسيل الكُلوي والرعايات المركزة بالمستشفى، بهدف التحقق من سير العمل وجودة الخدمات المقدمة، وأكد على أهمية الالتزام بأعلى معايير الرعاية الصحية وتوفير بيئة آمنة ومريحة للمرضى.

كما تفقد الدكتور السبكي، أنظمة العمل الإلكترونية المتطورة في المستشفى والتأكد من فاعليتها في تسهيل العمليات الإدارية والطبية، واستطلع رضاء المرضى والمنتفعين عن الخدمة للتأكد من تلبية احتياجاتهم وتقديم الرعاية الشاملة والمتكاملة.

وتابع الدكتور السبكي، جولته التفقدية بزيارة وحدة طب أسرة الدولي للتأكد من كفاءة منظومة طب الأسرة واكتمال السجلات الصحية الإلكترونية للمنتفعين، وأشار السبكي إلى أن الالتزام بمعايير تقديم الخدمة يعتبر أساسيًا لتقديم رعاية صحية متميزة وفعالة، مشددًا على ضرورة استكمال الفحص الطبي الدوري المجاني للأسر.

وأعرب الدكتور السبكي، عن إشادته بجهود الأطقم الطبية والإدارية والعاملين في المنشآت الصحية التابعة للهيئة في الأقصر، وقد ثمن تفانيهم واجتهادهم في تقديم خدمات صحية متميزة وعلاج المرضى، كما أشاد بانتظامهم والالتزام في العمل، مؤكدًا أنهم يقومون بدور حاسم في تحسين الرعاية الصحية في صعيد مصر.

وفي سياق آخر، التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، بقيادات ومدراء المنشآت الصحية وشباب الأطباء التابعة للهيئة في محافظة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد، واستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أن رضاء العاملين وتحسين الخدمات الصحية تعتبران على رأس أولويات الهيئة.

وألقى الدكتور أحمد السبكي، كلمة شكر وتقدير للأطقم الطبية والإدارية والعاملين في المنشآت الصحية بالأقصر، معربًا عن تقديره العالي لجهودهم المخلصة في خدمة المرضى وتعزيز الرعاية الصحية في مصر.

وفي كلمته، أكد الدكتور السبكي، أن الأطقم الطبية والإدارية والعاملين في المنشآت الصحية بالأقصر قد قاموا بطفرة كبيرة في تقدم الخدمة الصحية، وأنهم يستحقون الثناء والتقدير على الجهود الكبيرة التي بذلوها، وأشاد بقدرتهم على صنع نواة مستقبل مشرق للرعاية الصحية في صعيد مصر.

وأضاف السبكي، أن ما تم إنجازه حتى الآن يؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق حلم فخامة الرئيس السيسي في بناء نظام رعاية صحية قوي ومستدام، لا يقل عن أي مستوى متقدم في الرعاية الصحية على مستوى العالم.

وعبّر السبكي، عن فخره بإشادات لجنة الصحة بمجلس الشيوخ التي تم تلقيها خلال زيارتهم للمنشآت الصحية بالأقصر من "8-10" مايو الجاري، وذلك بفضل جهود وتفاني وإخلاص الفرق الطبية والإدارية والعاملين في العمل، واعتبر ذلك دليلًا واضحًا على قدرتهم على صنع الفارق وخدمة صحة مصر.

وتابع السبكي: "القادم هو مرحلة التميز، حيث ننتقل من مرحلة الثقة في خدماتنا إلى أن نصبح الاختيار الأول والأفضل لمرضانا، سنركز بشكل أكبر على تكثيف التدريبات المتقدمة والتعليم المهني المستمر، وسنعمل على استقدام الخبراء لتوطين أحدث الخبرات والممارسات الدولية".

وأشار الدكتور هاني راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن الهيئة تحظى بامتلاك بنية تحتية متطورة وتجهيزات طبية وغير طبية عالمية المستوى، بالإضافة إلى أنظمة عمل إلكترونية محدثة لحظيًا وكوادر صحية مؤهلة تمكنها من تحقيق المزيد بأعلى مستوى واحترافية، وأكد أهمية مواصلة العمل والبناء على النجاحات التي تحققت دون توقف، للمواكبة المستمرة للأحدث والأفضل دوليًا.

وفي إطار زيارتهم التفقدية للمنشآت الصحية بالأقصر، قامت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ بتقديم تقييم متميز للعمل الذي يتم بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، وفي هذا السياق، قام الدكتور أحمد السبكي بتكريم اثنين من الموظفين البارزين الذين قدموا أداءً متميزًا ونموذجيًا في عملهم.

تم تكريم د. ابتسام أحمد، مسئول السياحة العلاجية بمستشفى الكرنك الدولي، ود. ميري شمعون، مسئول مكافحة العدوى بمستشفى الأطفال التخصصي، عن جهودهما المتميزة في تقديم الخدمات الصحية والرعاية العالية الجودة في منشآت الهيئة.

ومن جانبهم، أعرب منتفعو التأمين الشامل عن ارتياحهم وإعجابهم بجودة الخدمات والرعاية الصحية التي يتم تقديمها في منشآت هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وأكدوا أن الخدمات المقدمة تتميز بالمهنية والاحترافية، وتوفر سبل الراحة والرفاهية للمرضى، بالإضافة إلى حسن المعاملة الذي يتلقونه من قبل مقدمي الخدمة.

وأشاروا إلى أنهم يثقون تمامًا في جودة الرعاية الصحية التي يحصلون عليها في منشآت الهيئة، وأنهم يعتبرونها خيارًا ممتازًا لتلبية احتياجاتهم الصحية.

وفي الختام، أعرب الدكتور أحمد السبكي، عن فخره بالإنجازات التي تحققت حتى الآن، وشكر الأطقم الطبية والإدارية والعاملين في المنشآت الصحية بالأقصر على التفاني والتفوق في العمل، وأكد أن التحسين المستمر سيظل هدفًا رئيسيًا للهيئة، وأنها ملتزمة بتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمواطنين وتحسين جودة الحياة الصحية للجميع، موجهًا شكره وتقديره لكل فرد ساهم ويساهم في تحقيق رؤية الهيئة وتطوير الرعاية الصحية في مصر.

ورافق الدكتور أحمد السبكي، خلال زيارته إلى إقليم جنوب الصعيد من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، أيضًا كلًا من اللواء شريف بلال، مساعد المدير التنفيذي للشئون الهندسية والمشروعات، والدكتورة سالي عبدالرؤوف، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، والدكتورة إليزابيث شاكر، المشرف العام على شئون الإتصال السياسي، والدكتورة نهى الصناديدي، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية، والدكتور أحمد البرعي، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية في الأقصر.