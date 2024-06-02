وزير الصحة: لدينا 233 مولودا جديدا كل ساعة (فيديو)

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن هناك أكثر من 5600 مولود يوميًا ويضاف هذا العدد للمنظومة الاجتماعية، وفي كل ساعة هناك 233 مولودا جديدا.

ملف السكان ضمن مسئوليات وزارة الصحة والسكان

وأضاف وزير الصحة والسكان خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي إم سي"، مساء اليوم ملف السكان ضمن مسئوليات وزارة الصحة والسكان، والدستور نص على أن الدولة لابد أن تعمل على الحد من الزيادة السكانية، والنمو السكاني يجب أن يتناسب مع النمو الاقتصادي.

وأشار وزير الصحة والسكان إلى أنه لابد أن يتم التفكير في كم يحتاج كل مولود جديد من جرعات تطعيم أو فصل مدرسي أو سرير أو وظائف، متابعًا: "منذ عام 1955 حتى الآن زادت مصر 83 مليون نسمة وألمانيا 11 مليونا وإيطاليا 10 ملايين"، مشددًا على أن هذا عبء كبير على الدولة المصرية.

وأضاف وزير الصحة، أن الحد من الزيادة السكانية جزء أساسي من مهام الدولة والنمو السكاني يجب أن يتناسب مع نظيره الاقتصادي، مشيرا إلى ننا لدينا 5666 مولودا يوميا بمعدل 4 مواليد كل 4 دقائق، موضحا أننا نحتاج عددا كبيرا من الأطباء لخدمة هذا العدد من المواطنين، ومنظومة السكان مرتبطة ببعضها البعض وهناك تأثير للنمو السكاني على كافة مناحي الحياة.

وعقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة الموقف التنفيذي للتحول الرقمي، وربط التطبيقات الإلكترونية الخاصة بكافة قطاعات الوزارة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير أجرى تجربة عملية لاستخدام أنظمة الربط بين التطبيقات في الخروج بمعلومات دقيقة بشأن الخريطة الصحية لكافة المحافظات، بما يتيح الدقة والسرعة في اتخاذ القرارات المبنية على قاعدة بيانات متكاملة.



وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير شدد على ضرورة الانتهاء من ربط جميع التطبيقات الخاصة بقطاعات وزارة الصحة والتي تبلغ 175 تطبيقا إلكترونيا، لتحقيق التكامل بين قواعد البيانات، بما يضمن تحسين إدارة البيانات وتحليلها واتخاذ القرارات اللازمة للارتقاء بالقطاع الصحي وتقديم أفضل خدمات للمواطنين.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على مصادر قواعد البيانات الصحية التي يمكن الاعتماد عليها والتي تتضمن؛ منظومة مكاتب الصحة الخاصة بقيد المواليد والوفيات، وكذلك ميكنة التطعيمات الروتينية، وترصد الأمراض المعدية، والعلاج على نفقة الدولة، وميكنة صرف الألبان الصناعية للأطفال، وهيئة التامين الصحي، فضلاً عن كافة المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين.

ولفت «عبدالغفار» إلى ميكنة 100% من منظومة المواليد والوفيات والتطعيمات الروتينية، وجاري العمل على ربط الملف الصحي لكل مريض عن طريق الرقم القومي، وقاعدة بيانات العلاج على نفقة الدولة وهيئة التأمين الصحي، بما يضمن دقة رسم السياسات وتحديد الأولويات واحتياجات الأدوية والمستلزمات وفقاً لنسب انتشار الأمراض، إلى جانب إعادة توزيع القوى البشرية من الكوادر الطبية، طبقا للتخصصات ذات الأولوية.