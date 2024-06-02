محافظ شمال سيناء يكرم مدير عام الصحة السابق

كرم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الاحد، الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء السابق، لجهوده خلال فترة عمله بالمحافظة.



جاء هذا خلال الحفل الذي نظمته مديرية الصحة لتكريم المدير العام السابق، في حضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، اللواء اسامه الغندور، سكرتير عام المحافظ، اللواء مصطفى محمد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ ،الدكتور أحمد سمير، مدير عام المديرية الجديد، وعدد من القيادات التنفيذية والأطباء والعاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة.



ومنح المحافظ، مدير عام الصحة السابق درع المحافظة وشهادة تقدير، تقديرًا لجهوده خلال فترة عمله في محافظة شمال سيناء، مشيدًا بأداء مدير عام الصحة السابق خلال الفترة الماضية.



وأكد المحافظ، نجاح مدير عام الصحة السابق، في عدد من الملفات في قطاع الصحة وخاصة ملف استقبال وعلاج المصابين الفلسطينيين في مستشفيات شمال سيناء والاشراف علي المبادرات الرئاسية، موجهًا الشكر له وللطاقم المعاون له بالمديرية.

وقدم المحافظ التهنئة إلي الدكتور أحمد سمير علي ثقة وزير الصحة والسكان في توليه منصب مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء.



من جانبه وجه الدكتور طارق شوكة، مدير عام الصحة بشمال سيناء السابق، الشكر الي محافظ شمال سيناء والي قيادات المحافظة علي هذا التكريم، مؤكدا أنه وسام علي صدره، ومشيدًا بالجهود التي يبذلها المحافظ من اجل الارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة.