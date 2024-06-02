مبادرة "حوارنا سلام" تشارك في ذكرى استقبال رفات القديس فرنسيس

شاركت مبادرة حوارنا سلام بأسيوط فى حفل ذكرى استقبال رفات القديس فرنسيس الآسيزى وذلك بكنيسة سانت تريزا بأسيوط والذي يقيمه الرهبان الفرنسيسكان بمصر تحت رعاية الأنبا دانيال لطفي مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك وذلك بعد 800 عام من جروحات القديس فرنسيس عام 1224م ؛ انطلاقا من رؤية مركز كايسيد فى تعميق قيم المواطنة والمحبة والسلام ومد جسور التواصل ومن أجل عالم يسوده الاحترام المتبادل وتأكيداً على أن محافظة أسيوط تضرب المثل الأروع من حيث احترام كافة الأديان السماوية وتحقيق التعايش السلمي بين كافة المواطنين.

حيث إنه في عام 1219م كان اللقاء الاول بين القديس فرنسيس مع الملك الكامل الايوبي ، الأخ الأكبر لصلاح الدين الأيوبي لقاءً سلمياً ورمزاً للحوار (الأول من نوعه في التاريخ) بين الأديان وقد منحه السلطان تصريحاً كتابياً يخوّل له زيارة البلاد المقدسة والوعظ في مصر خاصة أنه معروف عن الأسيزي معارضته للحملات الصليبية.

الجدير بالذكر أن مبادرة حوارنا سلام تنفذها اللجنة المصرية للعدالة والسلام التابعة لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع عضو المكتب التنفيذى لملتقي الاتحادات العربية المتخصصة بجامعة الدول العربية وبرعاية مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات "كايسيد