باحثة بـ"المصري للفكر": مصر لديها موقف صارم تجاه المخططات الإسرائيلية

علقت رحمة حسن، باحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن دور مصر تجاه المخططات الإسرائيلية، موضحًا أن مصر لديها موقف صارم وحاسم تجاه المخططات الإسرائيلية، والتي تحاول دسها منذ بداية الأزمة في غزة.

وأوضحت “حسن”، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج “هذا الصباح”، الإعلاميين باسم طبانة ولمياء حمدين، المُذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، أن مصر استطاعت فرض إرادتها الدبلوماسية على دائرة الاجتماع المصري الأمريكي الإسرائيلي، منوهًا بأن خطة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تنقسم إلى 3 مراحل، بدءًا من وقف إطلاق النار والذي يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من رفح الفلسطينية، والتعاون مع السلطات الفلسطينية لفتح المعبر مرة أخرى لإيصال المساعدات والحفاظ على القضية تبادل الأسرى وإعمار فلسطين.

وفي وقت سابق، أكدت رحمة حسن، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنّ الدولة المصرية منذ اليوم الأول من الأزمة الفلسطينية، تقوم بدورها الإنساني والسياسي والدبلوماسي لحل هذه الأزمة.

أهمية القضية الفلسطينية

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «هذا الصباح» المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز» من تقديم الإعلاميين باسم طبانة ومروة فهمي، أنّه يمكن قراءة التحركات الأخيرة لوزير الخارجية سامح شكري، من خلال ربطها بالقمة العربية في دورتها الـ33 بالبحرين، وأيضا من خلال تواصل وزراء خارجية العرب مع وزراء الدول الأوروبية والمجتمع الغربي، للتأكيد على أهمية القضية الفلسطينية وفرض الرؤية المصرية المُتعلقة بضرورة وقف إطلاق النار ودخول المساعدات عبر المعابر الرئيسية إلى قطاع غزة.

الدولة الصينية اثبتت وقوفها بجانب القضية الفلسطينية

وأشارت إلى أن تحركات القيادة السياسية تجاه القضية الفلسطينية أيضا يظهر في زيارة الرئيس السيسي لبكين، مؤكدة أنّ الدولة الصينية اثبتت سواء في مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالوقوف بجانب القضية للوصول إلى حل الدولتين ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي، أعلن سابقًا، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة.