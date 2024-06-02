بيض الدجاج مفيد لأمراض القلب التاجية.. خبيرة تغذية تكشف الأسباب

هناك اعتقاد واسع النطاق حول مخاطر بيض الدجاج كمنتج غذائي، حيث يزعم أنها تحتوي على الكثير من الكوليسترول وفقًا لتقارير نشرت في Medikforum.ru.

ومع ذلك، قالت خبيرة التغذية من جامعة غراتس الطبية (النمسا) ساندرا هولازيك، إن هذا الرأي لا أساس له من الصحة على الإطلاق.



وفقا للأخصائية، لا يمكن وصف بيض الدجاج بأنه طعام غير صحي ويحتوي البيض على بروتين عالي الجودة مع توازن متوازن من الأحماض الأمينية.

ويحتوي الصفار على العديد من الفيتامينات، بما في ذلك A وD وE وK، بالإضافة إلى المعادن - على وجه الخصوص، الزنك وفي الوقت نفسه، لا تؤدي عملية الطهي إلى خسائر كبيرة في العناصر الغذائية.

أما بالنسبة للكوليسترول، فإن بيضة واحدة تغطي الاحتياجات اليومية للشخص البالغ، والتي تبلغ حوالي 300 ملغ ويقلل الليسيثين الموجود في البيض من امتصاص الكوليسترول في البيض، والفوسفوليبيدات لها تأثير إيجابي على وظيفة الكوليسترول "الجيد" عالي الكثافة.

وهذا يساهم في نقل الكوليسترول بشكل أفضل في الدورة الدموية ولم تؤكد الدراسات الطبية العلاقة بين استهلاك البيض وأمراض القلب التاجية.



أمراض القلب التاجية

مرض الشريان التاجي هو مرض قلبي شائع. وفيه تواجه الأوعية الدموية الرئيسية المغذية للقلب (الشرايين التاجية) صعوبة في إمداد عضلة القلب بالدم والأكسجين والعناصر المغذية الكافية.



ويرجع سبب مرض الشريان التاجي عادة إلى الترسبات المحتوية على الكوليستيرول (اللويحات) في شرايين القلب والالتهاب.

تحدث مؤشرات وأعراض مرض الشريان التاجي عندما لا يحصل القلب على كمية كافية من الدم الغني بالأكسجين.

وفإذا كنتَ مصابًا بمرض الشريان التاجي، فيمكن لانخفاض الدم المتدفق إلى القلب أن يتسبب في ألم الصدر (ذبحة صدرية) وضيق النفس. يمكن أن يسبب الانسداد الكامل لتدفق الدم الإصابة بنوبة قلبية.

يستغرق مرض الشريان التاجي غالبًا عدة عقود حتى يشعر به المريض. ويمكن أن تمر الأعراض دون ملاحظة حتى يتسبب انسداد كبير في حدوث مشاكل أو نوبة قلبية.

ويمكن لاتباع نمط حياة مفيد لصحة القلب أن يساعد في الوقاية من مرض الشريان التاجي.

وقد لا تُلاحَظ الأعراض في البداية، أو قد لا تظهر إلا عند تسارُع ضربات القلب بقوة مثلما يحدث أثناء ممارسة التمارين الرياضية.