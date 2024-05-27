اللَّجنة العليا لأخلاقيات البحث العلمي بجامعة الفيوم توافق على 9 مخططات بحثية

عقدت اللجنة العليا لأخلاقيات البحث العلمي بجامعة الفيوم، اجتماعَها الثاني والعشرين، اليوم الإثنين، بقاعة الاجتماعات بالدور الثالث بالمكتبة المركزيَّة في الحرم الجامعي، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيسِ الجامعة، وبحضور الدكتور عرفه صبري حسن نائبِ رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ورئيس اللجنة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار ما تقوم به جامعة الفيوم من إعلاء منظومة البحث العلمي بجميع مؤسساتها.

مخططات بحثية

في بداية الاجتماع رحَّبَ الدكتور عرفه صبري بأعضاء اللجنة، مقدما إليهم جميعًا الشكر والتقدير؛ لجهودهم المبذولة من أجل خدمة منسوبي جامعة الفيوم، مُثَمِّـنًا الدَّوْرَ الذي تقوم به اللجنةُ في سبيل الارتقاء بالبحوث العلميَّة وتجويدِها، ووضعها في الإطار الأخلاقي السليم الذي يضمن تحقيقَ أهدافِها المرجوَّةِ وإفادتها للمجتمع.

وبعد المصادقة على محضر الجلسة السابقة، تمت المصادقة كذلك على الموافقات المبدئيَّة الصادرة من رئيس اللجنة بالتفويض وذلك لتسعة مخططات بحثيَّة، كما تم عرض ثلاثة مخططات بحثية أخرى في ضوء تقارير اللجان الفرعية المُشَكَّلة في الاجتماع السابق، هذا بالإضافة إلى مناقشة خمسة وعشرين مقترحًا لمخططات بحثيّة، وتوزيعهم على لجان فرعيَّة لمراجعتها في ضوء المعايير الأخلاقية المحددة في دليل الميثاق الأخلاقي للدراسات العليا والبحوث العلمية بجامعة الفيوم. ثمَّ تمَّت مناقشةُ الموضوعاتِ المُدرَجَةِ في جدول الأعمال.

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