الخميس 30 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر والقنوات الناقلة

كأس مصر
كأس مصر

تستكمل اليوم منافسات الجولة 32 من بطولة كأس مصر لكرة القدم بإقامة مباراتين في غاية الأهمية نرصدها لكم في السطور التالية:

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موعد مباراة الإسماعيلي والقناة في كأس مصر والقناة الناقلة

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موعد مباراة المصري وجمهورية شبين في كأس مصر الليلة

المصري ضد شبين الكوم :

يستعد فريق المصري البورسعيدي لاستقبال ضيفه فريق شبين الكوم في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب استاد برج العرب، لحساب الجولة 32 من الكأس.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة المصري ضد شبين الكوم في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية الحاصلة على حقوق بث كأس مصر.

الإسماعيلي ضد القناة ..

وفي مواجهة قوية يستقبل فريق الإسماعيلي ضيفه القناة على ملعب استاد الإسماعيلية، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين، حيث ترفع كتيبة الدراويش شعار لا بديل عن الفوز والتأهل لدور الـ16.

وستنطلق مباراة الإسماعيلي ضد القناة في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وستذاع عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية الحاصلة على حقوق بث كأس مصر.

يذكر أن مباراة الزمالك وبروكسي التي كان مقررًا لها اليوم تم تأجيلها، حيث سيلتقي الفارس الأبيض غدًا الجمعة مع فريق سيراميكا كليوباترا في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

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