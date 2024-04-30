محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تطوير مستشفى نويبع المركزى

فى إطار الإحتفالات بذكرى تحرير سيناء، قال اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة تسعى إلى تطوير المنظومة الصحية بالكامل بكافة مدن المحافظة، وتقديم خدمات صحية للمواطنين على أعلى مستوى تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، الذي وجه بجعل محافظة جنوب سيناء من المحافظات الأولي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي جرى من خلالها إجراء تطوير شامل للمستشفيات، والوحدات الصحية.

وأوضح المحافظ، أن أعمال التطوير التي جرت بالمستشفيات تضمنت خطة مستقبلية لاستيعاب أكبر عدد من المواطنين خلال السنوات المقبلة، خاصة أن جنوب سيناء من المحافظات الجاذبة للسكان، لذا يوضع ذلك في الاعتبار لاستيعاب الزيادة السكانية على المدى البعيد.

محافظ جنوب سيناء: نسعى لتطوير منظومة الصحة على مستوى المحافظة لتقديم خدمات على أعلى مستوى

جاء ذلك خلال تفقد محافظ جنوب سيناء، أعمال التطوير الجارية بمستشفى نويبع المركزي، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، والدكتور عبد التواب عريضة،وكيل وزارة الصحةوالدكتور أيمن رخا، مدير فرع الرعاية الصحية بالمحافظة، ومحمد حامد، رئيس مدينة نويبع، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

الاحتفال بالذكرى الـ 42 لتحرير طابا..

واستمع المحافظ إلى شرح وافي لأعمال التطوير، ووجهه بسرعة الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد، وإضافة مجموعة كراسي بقسم الغسيل الكلوي لاستيعاب أكبر عدد من ويجري تطوير مستشفى نويبع المركزى بتكلفة 350 مليون جنيه، ومن المقرران تحتوي علي 24 سرير للمرضى.

وقسم عمليات، وغرف مرضى وقسم للولادة وحديثي الولادة، وقسم الاستقبال والعيادات الخارجية، وقسم الأشعة وقسم للطوارئ، معمل تحاليل، وقسم العناية المركزية، وقسم الغسيل الكلوي، ومنطقة خدمات متنوعة وتخزين، ومنطقة تجهيزات وتعقيم وخدمات ومبنى لسكن الأطباء، ومبني المطبخ والمغسلة والمشرحة.



وعلى هامش الاحتفال بالذكرى الـ 42 لتحرير طابا، شهد المحافظ استعراضات رياضية لفرقة الفنون القتالية بنويبع بحضور محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.