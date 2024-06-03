نافع: تطوير محطة عما نويل بالإسكندرية بتكلفه 2 مليار ونصف جنيه

قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بمحافظة الإسكندرية، قررنا تطوير محطة فيكتور عما نويل للصرف الصحى، حيث تم وضع تصور فنى بإنشاء محطة كبيرة ليست للصرف ولكن لفصل مياه الأمطار، وتقدمنا بها إلى كلية الهندسة، حيث قام اساتذة كلية الهندسة بدراسة المشروع والموافقة وتم العمل بها على الفور.

وأضاف خلال تصريحات صحفية لـ «الوفد»، أن التطوير سيشمل إنشاء شبكة خارجية منفصلة عن محطة الصرف الصحى بحيث يتم صرف مياه الأمطار على الدلتا الجديدة أو البحر، وذلك لمنع تجمع مياه الأمطار حتى لا تتكرر ماساة عام 2022 وغرق منطقة سموحة بالكامل.

وأشار «نافع» إلى أنه وعلى الرغم من أن شتاء عام 2024 كانت كميات هطول الأمطار كثيرة، إلا أننا نجحنا فى تخطى هذه المشكلة، وتم رصد 2 مليار ونصف جنية لمحطة فيكتور عما نويل لتحديثها لصرف مياه الأمطار.