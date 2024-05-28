31 منشأة صحية لتوفير خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الشامل بجنوب سيناء

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم، مع السيد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والنائب الأستاذ الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب ووزير الصحة الأسبق، وأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب الموقرة، والوفد البرلماني رفيع المستوى المرافق لهم من محافظة جنوب سيناء، وقيادات قطاعات الصحة المختلفة، وذلك خلال زيارته اليوم لمحافظة جنوب سيناء.

جاء هذا اللقاء في إطار زيارة أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب والوفد البرلماني المرافق لهم للمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة جنوب سيناء على مدار أربعة أيام متتالية في الفترة من 25 إلى 28 مايو الجاري، لمتابعة وتقييم أداء منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة والاطمئنان على توفير أفضل خدمات ورعاية صحية لأهالي جنوب سيناء.

وشهد اللقاء، استعراض الإنجازات الأخيرة في القطاع الصحي بمحافظة جنوب سيناء، إضافة إلى مناقشة التطورات المستقبلية المقررة في المحافظة عبر مشروع التأمين الصحي الشامل، كما تناولت المناقشات جوانب هامة حول استمرارية تعزيز وتطوير الخدمات الصحية في المحافظة، مع التأكيد على أهمية استمرار الدعم والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق المزيد من الإنجازات وتقديم خدمات صحية عالية الجودة لسكان المحافظة، ولكل الوافدين للسياحة العلاجية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، تنفيذ توجيهات القيادة السياسية باستمرارية تطوير منظومة الرعاية الصحية لأهالي سيناء ومواكبتها للمعايير العالمية، وأوضح أن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أولى اهتمامًا كبيرًا بالمواطن السيناوي، وضمن توفير حياة كريمة له في مختلف النواحي، ولا سيما الرعاية الصحية، كما أشار إلى أن جهود تنمية سيناء، هذه البقعة الغالية من أرض مصر، تؤكد وضعها في مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمستدامة التي تستهدف الدولة والقيادة السياسية تحقيقها في كافة ربوع الوطن وفقًا لرؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور السبكي، أنه قد تم تقديم أكثر من 1.4 مليون خدمة طبية في المستشفيات ومراكز ووحدات الرعاية الصحية الأولية التابعة للهيئة بجنوب سيناء لمنتفعي التأمين الشامل حتى الآن، مع اعتماد 20 منشأة صحية بشكل كامل ومبدئي لضمان جودة الخدمات ومطابقتها للمعايير والممارسات العالمية.

وأكد السبكي، على نجاح مستشفى شرم الشيخ الدولي التابعة للهيئة بجنوب سيناء في الحصول على الاعتراف الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء (GGHH) كأول مستشفى أخضر حكومي في مصر، بالإضافة إلى الحصول على الاعتماد الدولي لجودة الرعاية الصحية (JCI)، وأكد أيضًا على استمرارية الجهود في الاعتمادات الدولية لمنشآت الرعاية الصحية لتعزيز ريادة مصر عالميًا في المجال الصحي والسياحة العلاجية.

وأوضح السبكي، أنه فيما يتعلق بتوفير خدمات الرعاية الصحية في جنوب سيناء أنه سيكون هناك 31 منشأة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية متاحة لمنتفعي التأمين الشامل، تشمل مجمع الفيروز الطبي والذي سيمثل نقلة نوعية في نوعية وجودة الخدمات منوهًا أنه سيتم تشغيله قريبًا بالمحافظة، بالإضافة إلى مستشفى الطور الميداني، و6 مستشفيات أخرى، بالإضافة إلى 23 مركز ووحدة طب أسرة، وذلك بأفضل بنية تحتية متطورة والميكنة والتحول الرقمي للخدمات.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى تسجيل أكثر من 100 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء حتى الآن، وذلك بنسبة تجاوزت 80% من المواطنين المستهدف تسجيلهم في المحافظة، مع تكلفة المشروع التي وصلت إلى أكثر من 3.2 مليار جنيه في جنوب سيناء.

وأكد الدكتور السبكي، تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في استمرارية تطوير منظومة الرعاية الصحية لأهالي سيناء ومواكبتها لأحدث التطورات والمعايير العالمية، مشيرًا إلى أنّ الرعاية الصحية تعتبر ركيزة أساسية للتنمية الشاملة وأن رضاء المواطنين هو الهدف الأسمى للهيئة.

وأكد السبكي، هدف هيئة الرعاية الصحية في تحويل جنوب سيناء إلى مركز إقليمي وعالمي للسياحة العلاجية، من خلال مشروع "نرعاك في مصر" الذي يعتبر مشروعًا استراتيجيًا لتعظيم الموارد وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر.

وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، الجهود الرامية لتقييم ومتابعة منظومة التأمين الصحي الشامل، معبرًا عن أهمية الزيارات الميدانية والمستمرة للجنة الصحة بمجلس النواب في هذا السياق، مؤكدًا على أن هذه الزيارات تعتبر جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين الجهات التشريعية والتنفيذية بهدف تحسين وتطوير الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وعبّر الدكتور السبكي، عن امتنانه للدور الرقابي لمجلس النواب، الذي يسهم في ضمان تقديم أفضل خدمات ورعاية صحية للمواطنين، ودعمه جهود الإصلاح الصحي في مصر، كما ثمَّن تقديرًا خاصًا لإشادة أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب خلال زياراتهم للمنشآت الصحية التابعة للهيئة، مُؤكدًا أن البنية التشريعية ساهمت بشكل كبير في تطوير الرعاية الصحية في مصر.

وثمَّن الدكتور السبكي، دعم محافظ جنوب سيناء لإنجاز منظومة التأمين الصحي الشامل على أرض المحافظة، مع متابعته الميدانية والمستمرة لضمان تقديم أفضل خدمات ورعاية صحية لأهالي جنوب سيناء، وأكد السبكي على مواصلة الجهود لاستكمال طريق الإصلاح الصحي الشامل في مصر، بهدف تحسين الرعاية الصحية في جميع أنحاء البلاد.

ومن جانبه أعرب النائب الأستاذ الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عن تقديره العميق للجهود المبذولة من قبل هيئة الرعاية الصحية في تحسين مستوى الخدمات الصحية، قائلًا: "سعداء بامتداد منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات وهناك تطور نوعي وملحوظ في نوعية وجودة الخدمات شاهدناها خلال زيارتنا للمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية في أكثر من محافظة وسنسعى دائمًا للوصول للأفضل".

وأكد الدكتور أشرف حاتم، أن الرعاية الصحية تمثل ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبلوغ الدولة أهدافها التنموية في القطاعات الأخرى، مشيرًا إلى أن هدفهم الدائم هو الاطمئنان على ضمان توفير أفضل خدمات ورعاية صحية للمواطنين والتأكد من رضائهم عن الخدمة والاطمئنان على جودتها.

ومن جانبه، أشاد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء بجهود هيئة الرعاية الصحية في تطوير الخدمات الصحية بالمحافظة ومطابقتها للمعايير والممارسات العالمية، مؤكدًا أن الهيئة ساهمت في ضمان توفير أفضل خدمة ورعاية صحية لأهالي جنوب سيناء والوافدين للسياحة العلاجية.

وأضاف اللواء خالد فودة، أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير قطاع الرعاية الصحية بجنوب سيناء، حيث أصبح المواطن السيناوي يشعر بتحسن ملحوظ في نوعية وجودة الخدمات الصحية، وأنهم مستمرون في دعم تحقيق التطور المستمر، وأن هيئة الرعاية الصحية عززت تنشيط حركة السياحة العلاجية في المحافظة.

وفي سياق متصل، أعرب أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب عن فخرهم بما شهدوه خلال زيارتهم للمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية في جنوب سيناء، مؤكدين استمرارهم في دعم المنظومة بهذا المستوى والتميز والاحترافية، كما أكدوا دعمهم الكامل للهيئات الصحية ومؤسسات الدولة المختلفة نحو الإصلاح الصحي وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وتجدر الإشارة، إلى أنه شملت زيارة أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب للمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية في الفترة من 25 إلى 28 مايو الجاري، مجمع الفيروز الطبي الجديد، مستشفى شرم الشيخ الدولي، مستشفى الطور الميداني، مستشفى دهب التخصصي الجديد، مستشفى نويبع التخصصي، مستشفى طابا"، بالإضافة إلى مراكز طب أسرة "المنشية، أبورديس، دهب، المزينة، الرويسات"، ووحدات طب أسرة "وادي الطور، العرايشية، وادي تال، الكيلو 9، القرية البدوية، طابا، الإسباعية، الطرفة، شرم الدولي، وادي مندر" بجنوب سيناء.

وضم الوفد البرلماني من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب الموقرة، كلًا من النائبة الدكتورة سهير عبدالحميد، النائبة الدكتورة عبلة الألفى، النائب الدكتور محمود العزب، النائبة الدكتورة ايرين سعيد، النائبة الدكتورة سارة النحاس، النائب الدكتور مكرم رضوان، النائبة الدكتورة راوية مختار، النائب الدكتور جمان هشام عمارة، النائبة الدكتورة إيناس عبدالحليم، النائبة الدكتورة جميانة لويس، النائبة الدكتورة مرفت عبدالعظيم، النائب الدكتور محمود أبوالخير، والنائب الدكتور السيد عوض، عضو مجلس النواب بمحافظة جنوب سيناء.

وشارك في الجولات التفقدية والمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية في محافظة جنوب سيناء، الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للشئون الصيدلية وإدارة الدواء، اللواء شريف بلال، مساعد المدير التنفيذي للشئون الهندسية والمشروعات، الدكتورة سالي عبدالرؤوف، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، الدكتورة إليزابيث شاكر، المشرف العام على الإتصال السياسي بالهيئة، الدكتورة نهى الصناديدي، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية، الدكتور علي جوهر، مساعد المدير التنفيذي لشئون المتابعة والإتصال، الدكتور أحمد شفيق، مساعد المدير العام للإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية، الدكتور أحمد دنقل، مدير عام الإدارة العامة لرضاء المنتفعين.

كما شارك، الدكتور أيمن رخا، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء، الدكتور أحمد الملاح، نائب مدير الفرع، الدكتور هاني العزبي، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية، الدكتورة أماني عزت، مدير إدارة الرعاية الأولية، الدكتور أحمد عبدالحميد، مدير مستشفى شرم الشيخ الدولي، والدكتور أحمد وحيد، مدير مركز طب أسرة الرويسات، ومدراء مختلف المنشآت الصحية التابعة للهيئة في جنوب سيناء.