التعادل يحسم مباراة المصري وفيوتشر بالدوري في لقاء مثير للجدل

حسم التعادل السلبي مباراة المصري البورسعيدي وفيوتشر التي جمعت بينهما اليوم الأحد على ملعب ستاد برج العرب في الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.



وشهد اللقاء تعرض ميدو جابر لاعب المصري البورسعيدي للطرد في المباراة، بعدما قرر الحكم منحه البطاقة الصفراء الثانية والطرد لإدعاءه السقوط.



رفض اللاعب الخروج، مطالبا الحكم بمراجعة الحالة عبر تقنية الفيديو لكن ما رفضه اللاعب وسط اعتراضات بين لاعبي المصري البورسعيدي على البطاقة الحمراء.



أنتهى اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف بعدما فشل لاعبي الفريقين في فك شفرة الآخر، لتنتهي المباراة بالتعادل.

شاهد لقطة ميدو جابر



رفع المصري البورسعيدي رصيده إلى 39 نقطة في وصافة الدوري (لعب 24 مباراة)، فيما يحتل فيوتشر المركز العاشر برصيد 32 نقطة (لعب 23 مباراة).



وخاض المصري المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: عصام ثروت.

خط الدفاع: كريم العراقي - باهر المحمدي - محمد دبش - حسين السيد.

في خط الوسط: معتز زدام - أمادو با - ميدو جابر - سمير فكري - فخر الدين بن يوسف.

في خط الهجوم: صلاح محسن.

على دكة البدلاء: محمود جاد - محمد طارق - عمرو موسى - عمرو سعداوي - محمود حمادة - يوسف الجوهري - عبد الرحيم دغموم - محمد الشامي - أحمد شرف.

فيما جاء تشكيل فيوتشر أمام المصري :

في حراسة المرمى: محمود حمدي

في دفاع: محمود شعبان، محمود رزق ، علي الفيل ، جوناثان نجويم

في وسط: عمرو السيسي، ايموراني حساني، محمد صادق، محمد فاروق، علي زعزع

في هجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى ، محمد محمود، غنام محمد ، كجالي درامي، محمد ربيعة ، ايبا ، طارق طه، علي ياسر، باسم علي.