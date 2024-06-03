تداول 90 ألف طن فوسفات بموانىء البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 110000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 790 شاحنةبضائع و145 سيارة.

وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع عامة ومتنوعة و408 شاحنة بضائع و135 سيارة بينما بلغت حركة الصادرات 105500 طن بضائع عامة ومتنوعة و382 شاحنة بضائع و10 سيارات



ويستعد ميناء سفاجا البحري اليوم لاستقبال السفينة سينا، وتغادرالميناء العبارة امل والسفينة AKSON SERINعلي متنها 42 ألف طن فوسفات تصدير الي الهند والسفينة NEW SEAS JADE علي متنها 48 الف طن فوسفات تصدير إلي جدة.

وشهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن وهي امل ، الرياض والحرية2 وغادرت الميناء السفينتين الرياض والحرية1 ، كما شهد ميناء نويبع البحري تداول 4800 طن بضائع عامةومتنوعة و395 شاحنة بضائع وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لاربع سفن وهي ايلة، كوين نفرتيتي، بريدج واور، ويستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينة MUSCANG1 علي متنها 6000 طن مواد غذائية تصدير الي السودان .

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 3780 راكبا بموانيها .



وحققت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر تداول 704 ألف طن بضائع عامة بمواني الهيئة خلال شهر ابريل الماضي بنسبة زيادة 11% عن الفترة المثيلة للعام الماضي حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ عن الواردات خلال نفس الفترة بكمية تداول 500 ألف طن بزيادة 146% عن الواردات التي سجلت 204 ألف طن، حيث شهد ميناء سفاجا تداول 482 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 12% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 186 ألف طن وصادر 296 ألف طن.



وشهد ميناء السويس تداول 43 ألف طن بنسبة زيادة 330% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 8 آلاف طن وصادر 35 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 88 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 10% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 10 آلاف طن وصادر 78 ألف طن بضائع، وشهد ميناء الحمراوين تصدير 91 ألف طن فوسفات.



وقال اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس الهيئة، إن زيادة طاقة تداول البضائع وزيادة الصادرات يأتي نتيجة تقليل زمن الأفراج الجمركي وأعمال التطوير التي تمت بالموانئ وإنشاء شراكات جادة بين الدولة والقطاع الخاص باستغلال إمكانيات البنية التحتية الحالية لبناء وتطوير وصيانة كافة الأرصفة والوحدات البحرية وإنشاء وتشكيل خطوط ملاحية لخدمة طموحات الدولة المصرية بإنشاء اسطول مصري يخدم مستهدفات الدولة للتصدير، بالإضافة الى، ما بذلته الدولة من جهود كبير على مدار السنوات الماضية من أجل تنفيذ مشروعات ضخمة في مختلف المجالات تصب جميعها في إطار خطة تنمية الصادرات وتأهيل مستوى البنية التحتية في مصر.