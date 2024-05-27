ثاني أكبر شركة سيارات كهربائية صينية تتجه للتصنيع في مصر

وقعت ثاني أكبر شركة صينية لإنتاج سيارات الكهربائية ( شركة FAW الصينية ) اتفاقية مع شركة مصرية تابعة لـ"GV Investments" وذلك لتصنيع سيارات بأسعار مناسبة في مصر.

( شركة FAW الصينية )

ووقت شركة FAW الصينية الاتفاقية مع الجانب المصري مع توقعات بأن يبدأ الإنتاج المحلي للسيارات الكهربائية في مصر في الربع الأول من العام المقبل.

وتستهدف مصر من الاتفاقية رفع المكونات المحلية لهذه السيارات إلى ما يصل نسبته نحو 65%، وذلك لتصديرها إلى الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.

كان تقرير لمجلس معلومات سوق سيارات قد كشف عن تراجع المبيعات الإجمالية للسيارات خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة بلغت نحو 43% مقارنة بمبيعات الفترة المقابلة من العام الماضي.

وكشفت بيانات رسمية حديثة، أن عدد سيارات الملاكي "الزيرو" التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها في السوق المصرية خلال شهر أبريل 2024 بلغت نحو 7724 سيارة ملاكي، بزيادة 394 عن تقرير مارس الماضي، بنسبة زيادة بلغت نحو 5.3%.

ووفق البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري، فقد تم ترخيص نحو 274 سيارة موديل 2021، و497 سيارة موديل 2022، و1286 سيارة موديل 2023، و5667 موديل 2024.

ارتفاع أرباح الشركات الصناعية الصينية 4% خلال أبريل

لشركات الصناعية الصينية

ارتفعت أرباح الشركات الصناعية الصينية بنسبة 4% على أساس سنوي في أبريل مع عودة الصادرات إلى النمو وتحسن الطلب المحلي، وفقا للبيانات التي نشرها المكتب الوطني.

وعكس الارتفاع في شهر أبريل الانخفاض الذي حدث في شهر مارس والذي أنهى سبعة أشهر متتالية من الزيادات.

وأصبح الناتج الصناعي القوي للصين مصدرا للتوتر مع دول بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا، التي انتقدت بكين لإغراق السوق العالمية بالسلع الرخيصة، وخاصة في قطاع الطاقة المتجددة.

ويبدو أن التوترات التجارية ستتصاعد حيث تعهدت الصين باتخاذ إجراءات حازمة ضد التعريفات الجديدة التي فرضتها إدارة بايدن وألمحت إلى رسوم جمركية على السيارات بنسبة 25% من شأنها أن تؤثر على شركات صناعة السيارات الأوروبية والأميركية.

فيما أظهرت أرقام رسمية صدرت اليوم الاثنين أن أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين ازدادت بنسبة 4.3% على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.