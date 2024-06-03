الإثنين 03 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

بين الشراء والاستنكار

بحد أقصى 90 ألف دينار كويتي .. هل تصل تذاكر حفل ليلة النكد إلى طريق مسدود

بوابة الوفد الإلكترونية

نوع جديد من الحفلات تعرضه أمسيات الكويت الغنائية تحت عنوان “ليلة النكد”، حيث تجمع نجوم الأغنية الحزينة في ليلة لم تحدث هناك من قبل.

بداية من 90 ألف دينار كويتي .. أسعار لاتصدق لحفل ليلة النكد

تحمس محبو الحفلات والليالي الغنائية لذلك النوع من “النكد” وسارع بالبحث عن مكان وموعد الحفل وأسعار التذاكر ليتفاجأ البعض من الأسعار  المبالغ فيها التي بدأت بـ 90 ألف دينار كويتي الصف المقابل للمسرح مباشرة ثم انتقلت فئات الأسعار بين ( 75 - 60  - 55 - 45 ألف دينار كويتي ، الأمر الذي أثار غضب معظم رواد الحفل وطالبوا بتخفيضه، وعلى النقيض تم نفاد عدد كبير من تذاكر الحفل رغم الارتفاع، فهل سيستمر الإقبال على الحفل خلال الأيام القادمة حتى موعد الحفل أم سيتم تخفيضها

 

 

 

يقام الحفل في 20 يونيو مع 4 من نجوم الغناء المصري “حمادة هلال، رامي جمال، فريد، مسلم، أحمد باتشان”.

 

 

 

تأتي “ليلة النكد” على غراري أمسيتي “ليلة الدموع” التي أقيمت في فعاليات موسم الرياض، وحققت نجاح جماهيري كبير وتصدرت محركات البحث الأولى طوال مدة الحفل، وشارك فيها نخبة غنائية لامعة.

 

الانطلاقة الأولى لحفل ليلة الدموع:
 كانت انطلقت فكرة حفلة “ليلة الدموع” للمرة الأولى خلال أغسطس 2023 ، وضمت كبار النجوم “شيرين عبدالوهاب، تامر عاشور، أحمد سعد، محمد محيي، طارق الشيخ، حمادة هلال، هيثم شاكر، مسلم”، وحظيت بحضور جماهيري كامل العدد، ونسبة مشاهدة عالية عقب نشرها عبر المنصات الموسيقية الشهيرة.

 

والثانية جاءت في نوفمبر من نفس العام  مع رموز غنائية مصرية ولبنانية، الذين اشتهروا مع جمهورهم بنجاحهم في الأغاني الدرامية "تامر عاشور، رامي صبري، رامي جمال، آدم".

 

فعاليات افتتاح موسم الرياض 2023:
 أعلن آل الشيخ رسميًّا انطلاق موسم الرياض بنسخته الرابعة، مساء أمس، قائلًا: "النسخة الرابعة من موسم الرياض مميزة تحقق أحلامكم وأمنياتكم بإذن الله.. وفي الختام، أهلًا بكم في موسم الرياض".

 

فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض 2023:


شهدت النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، الذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

 

 

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