وزير التعليم العالي يكرم رئيس جامعة قناة السويس

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي فاعليات مؤتمر التأهيل الوظيفي تحت عنوان "الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي".

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، بتأسيس مراكز للتوظيف بالجامعات المصرية وتنفيذًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وخلال الجلسة الافتتاحية أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التعليم العالي؛ ليتماشى مع مُتطلبات العصر واحتياجات سوق العمل، موُجهاً جميع الطلاب والخريجين بالاستفادة من خدمات المراكز الجامعية للتطوير المهني.

وشهد الدكتور ناصر مندور، فعاليات المؤتمر، والذي نظمه مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني، بحضور الدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور طارق شوقي وزير التعليم والتعليم الفني السابق، والسيد ويك باورز مدير مكتب التعليم والصحة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والدكتور مها فخري المدير التنفيذي للمراكز الجامعية للتطوير المهني، ولفيف من رؤساء الجامعات المصرية، وعدد من خبراء التعليم العالي والإرشاد المهني بمصر والعالم.

وشارك من جامعة قناة السويس الدكتور محمد عبد الجواد مدير المركز الجامعي للتطوير المهني والمسئول الإقليمي بمنطقة القناة للمراكز الجامعية للتطوير المهني بالمؤتمر وفريق العمل بالمركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة قناة السويس.

وقام الدكتور أيمن عاشور بتكريم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، ضمن 16 رئيسًا من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية والخاصة تقديراً لمجهوداتهم في إنشاء المركز الجامعي للتطوير المهني.

ومن جانبه قدم الدكتور ناصر مندور الشكر والتقدير لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، على هذا التكريم، مُثمناً جهود وزارة التعليم العالي في إنشاء 37 مركزًا للتطوير المهني في 29 جامعة مصرية، كما سيتم تقديم خدمات التوجيه المهني لملايين الطلاب من خلال 46 مركزًا في 34 جامعة في جميع أنحاء الجمهورية، والمزمع إنشائهم بحلول عام 2026.

وأشار إلى أهمية التوصيات التي خرج بها المؤتمر ومنها توفير قاعدة بيانات شاملة بمعلومات عن الخريجين ومهاراتهم واحتياجاتهم، تطوير برامج تقييم لقياس فعالية برامج التأهيل الوظيفي، رصد التطورات في سوق العمل وتحديث برامج التأهيل الوظيفي وفقًا لذلك، استدامة مراكز التوظيف وتوحيد منظومتها الإدارية، إصدار لائحة مالية وإدارية وإنشاء هيكل إداري موحد يُعتمد من المجلس الأعلى للجامعات.

وطالب مندور، فريق العمل بالمركز برصد جميع التوصيات التي تمت خلال المؤتمر ومحاولة تنفيذها على أكمل وجه.