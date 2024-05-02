ضبط 206 منشأة طبية خاصة مخالفة بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تنظيم وتنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية ، تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، حيث تواصل مديرية الصحة جهودها في تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية وكافة القطاعات الخدمية التي تقدم الخدمات للمواطنين.

وذلك بهدف إحكام الرقابة على الخدمات الطبية ، وسوق الدواء ، وتحقيق الإنضباط داخل المنظومة الصحية والمنشآت الطبية الخاصة ، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين ، وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن إدارة العلاج الحر بالمديرية ، نفذت عدد من الحملات الرقابية التفتيشية على المنشآت الطبية الخاصة ، بجميع المراكز خلال شهر مارس الماضي ، حيث تم المرور على 399 منشأة طبية خاصة ما بين ، مستشفيات ، ومراكز طبية ، وعيادات خاصة ومعامل ، أسفرت الحملات التفتيشية الرقابية عن ضبط عدد 206 منشآت مخالفة ، وتحرير 12 محاضر غلق إداري لمنشآت مخالفة ومحضر ضبط أدوية بعيادات خاصة.

وأوضح الدكتور محمد حسن مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية ، أنه تم إصدار تراخيص لعدد 17 منشأة طبية خاصة ، وتوفيق أوضاع 125 منشأة طبية ، وإنذار 177 منشأة طبية خاصة لتوفيق اوضاعها ، بالإضافة ، إلى فحص 12 شكوى واتخاذ ما يلزم حيالها، وكانت مديرية الصحة بالمنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين ، وفي إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، وتعليمات اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا ، بمتابعة تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بالمنشأت الصحية.

حيث عقدت مديرية الصحة بالمنيا ، الإجتماع الشهري للجنة السلامة والصحة المهنية ، برعاية الدكتور /محمد حسنين وكيل الوزارة ، وبإشراف و حضور الدكتور اسامه الجمل وكيل مديرية الصحة بالمنيا، وبحضور الدكتورة مروة محمد اسماعيل مدير ادارة السلامة والصحة المهنية ، و مديري الإدارات الفنية والإدارية واعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية بمديرية الصحة بالمنيا

واوضح الدكتور أسامه الجمل وكيل المديرية ، ان الإجتماع يأتى ضمن الإجتماعات الشهرية لمديرية الصحة بالمنيا ، لمتابعة اعمال السلامة والصحة المهنية ، ومناقشة خطط العمل ، ومراجعة التقارير الخاص بالسلامة والصحة المهنية ، واوضحت الدكتورة مروة محمد اسماعيل مدير ادارة السلامة والصحة المهنية ، أنه بناءا على توجيهات الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تم تعزيز طفايات الحريق بجميع المنشآت الصحية ، على مستوى المحافظة ، وعمل الصيانة الدورية اللازمة لوسائل الدفاع المدني