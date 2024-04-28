تحالف مصرفي لزيادة القرض المشترك الممنوح لشركة رؤية لـ 5.6 مليار جنيه

قام البنك العربي الافريقي الدولي والبنك الأهلي المصري بصفتهم المرتبين الرئيسين والأولين بالتشارك مع مؤسسات مالية رائدة بزيادة القرض المشترك الممنوح لشركة رؤية القابضة ليصبح 5.6 مليار جنيه وذلك لدعم عملية الانشاءات بمشروعات المجموعة المختلفة في القاهرة الجديدة والساحل الشمالي والبحر الأحمر مما يساهم في تعزيز الهيكل التمويلي الخاص بالمجموعة بالإضافة الي دعم خطط نمو الشركة ودفع عجلة التنمية في مشاريعها المختلفة لزيادة وتيرة التسليمات خلال القترة القادمة.

ويقوم البنك العربي الافريقي الدولي بدور المستشار المالي ووكيل التمويل وبنك الحساب، فيما يقوم البنك الأهلي المصري بدور وكيل الضمان وبنك حساب خدمة الدين وقد شارك أيضا في التسهيل بنك اتس اس بي سي مصر، البنك العربي، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية وبنك المصري الخليجي وبنك الاستثمار العربي وبنك قناه السويس.

أعرب كريم برقاوي العضو المنتدب للشئون المالية لمجموعه شركات رؤية القابضة، "عن سعادته بالتعاون مع البنك العربي الافريقي الدولي لإتمام هذه العملية لتحقيق رؤيتنا التي تقوم على التوسع في حجم أنشطتنا ودعم عملياتنا التشغيلية لتلبية احتياجات السوق العقاري المصري. تخطو الشركة خطوة مهمة نحو تعزيز استقرارها المالي، وذلك بالاستفادة من قوة القطاع المصرفي المصري. وسوف يساهم هذا التعاون في تحفيز عجلة الإنتاج بالقطاع العقاري، خاصةً مع النمو الذي يشهده هذا السوق. علاوة على ذلك، يُعدّ موافقة البنوك على منح الشركة هذا التمويل مؤشراً قوياً على العلاقات الوطيدة بين الشركة والقطاع المصرفي، ما يعزز الثقة في السوق العقاري."

كما أكد برقاوي ان الشركة تسعي دائما لتنويع مصادرها التمويلية لدعم عمليات التشغيل والحفاظ علي مركز مالي قوي مما يساهم في ترسيخ مكانة الشركة بسوق العقارات واتاحة فرصة التوسع في أنشطة الشركة المستقبلية.

تملك شركة رؤية القابضة عدة مشاريع في مناطق مختلفة ومنها مشروع تلال سيدي عبدالرحمن والذي يعد من اهم مشاريع الساحل الشمالي، ومشروع تلال العين السخنة الذي يمتد بطول 6 كيلومتر علي شاطئ البحر الاحمر و مشروع ستون بالقاهرة الجديدة علي مساحة 2 مليون متر مربع هذا بالإضافة الي امتلاكها محفظة أراضي في مرسي علم بمساحة تتجاوز 2 مليون متر مربع.

والجدير بالذكر انه خلال عام 2023، ارتفعت وتيرة التسليمات بمختلف مشاريع الشركة حيث تم تسليم المرحلة الاخيرة في تلال سيدي عبد الرحمن ليصبح اجمالي عدد والحدات المسلمة في هذا المشروع 1200 وحدة، بالإضافة الي تسليم مرحلة جديدة بمشروع تلال السخنة، كما تم تسليم حوالي 1000 وحدة في مشروع ستون بالقاهرة الجديدة. وبذلك تصل اجمالي عدد الوحدات المسلمة لدي شركة رؤية خلال الفترة الماضية الي اكثر 1500 وحدة سكنية. وتتمتع هذه الوحدات بجميع المرافق الخدمية والترفيهية التي تلبي جميع احتياجات العملاء المعيشية.