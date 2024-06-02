وكيل أوقاف البحر الأحمر يجتمع بالأئمة والخطباء

عقد الشيخ هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر، اليوم الأحد، اجتماعاً بأئمة أوقاف البحر الأحمر بمسجد الرحمن بالغردقة، بحضور الشيخ عبدالباسط عثمان مدير شئون الإدارات بالمديرية والشيخ إسماعيل أحمد علي مدير إدارة أوقاف الغردقة و المفتشين.



ونبه السباعي على عدد من الموضوعات الدعوية الهامة ، وخلال الاجتماع، رحب السباعي ، بكافة الحضور شاكرًا لهم تلبية الدعوة، سائلًا الله عز وجل، أن يوفق الجميع لخدمة ديننا ووطننا، وأن يعين الجميع على ما أقامنا الله فيه.



وأكد وكيل الوزارة، أن الدعوة هي رسالة سامية يجب علي جميع الأئمة والخطباء تأديتها بأمانة وإتقان ، ونبه علي الجميع بتنفيذ تعليمات الوزارة وخاصة في خطبة الجمعة والالتزام بالوقت والموضوع ، كما نبه بتنفيذ جميع الأنشطة الدعوية والقرآنية مثل النشاط الصيفي للأطفال والمنبر الثابت ومقرأة الجمهور ومقاريء الأئمة ، وغير ذلك من الأمور التي تهم الدعوة .

يأتي ذلك في ضوء الدور المجتمعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف وتحت رعاية وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة

تم اليوم الأحد 2/6/2024م تسليم 4 طن سلع تموينية عبارة عن 2طن أرز و 2طن سكر. لمديرية التضامن بالبحر الأحمر في حضور الشيخ هاني عنتر السباعي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر و عمر الأمين وكيل مديرية التضامن الإجتماعي بالبحر الأحمر . واحمد الساعي مدير عام فرع الشركة القابضة لتجارة الجملة بالبحر الأحمر والشيخ عبدالباسط عثمان أحمد مدير شئون الإدارات بالمديرية.



وقد تم توجيه هذه المواد الغذائية لتحسين أوضاع الأسر الأولي بالرعاية وتقديم الدعم لهم .