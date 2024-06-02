جامعة العريش تستعد لافتتاح مركز إبداع مصر الرقمية

تابع الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، آخر الاستعدادات لافتتاح مركز إبداع مصر الرقمية، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويأتي إنشاء المركز في إطار سعي الجامعة لدعم ريادة الأعمال ونشر ثقافة الإبداع بين الشباب في محافظة شمال سيناء، وتوفير فرص تدريبية متميزة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، قرب افتتاح مركز إبداع مصر الرقمية برحاب جامعة العريش، والذي يأتي ثمرة تعاون مثمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويهدف المركز إلى توفير بيئة حاضنة للشباب المبدعين ورواد الأعمال في شمال سيناء.

وأشار إلى أن المركز سيُساهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية في محافظة شمال سيناء، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال الابتكار والتكنولوجيا.

وعن مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة العريش، يضم مركز إبداع مصر الرقمية في جامعة العريش العديد من المرافق الحديثة، والتى تشمل أربع معامل تدريب مجهزة بأحدث الوسائل التدريبية والسمعية والبصرية، وقاعة محاضرات كبيرة، وقاعة للبريك لتعزيز التفاعل والعمل الجماعي، و مقر لمعهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، ومقر للمعهد القومي للاتصالات (NTI).

وعن الخدمات التي يقدمها المركز:

سيقدم مركز إبداع مصر الرقمية مجموعة واسعة من الخدمات، تشمل برامج تدريبية في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وورش عمل ودورات إبداعية لتنمية مهارات رواد الأعمال، وحاضنات ومسرعات الأعمال لدعم الشركات الناشئة، وخدمات الاستشارات والتوجيه للشباب ورواد الأعمال، وفعاليات ومؤتمرات حول الابتكار وريادة الأعمال.

وفى النهاية مركز إبداع مصر الرقمية يُمكن جميع المهتمين بتطوير مهاراتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإطلاق مشاريعهم الناشئة.